„Air Canada“ reiso AC837 iš Madrido į Torontą [lėktuvui] tuojau po pakilimo iškilo problema dėl variklio. Kylant taip pat sprogo padanga – viena iš dešimties šio modelio lėktuve“, – sakoma naujienų agentūros AFP gautame oro bendrovės pranešime.

„Lėktuvas pasirinko apsisukti ir sugrįžti į Madridą“, – pridūrė „Air Canada“.

Prieš nutūpdamas laineris turėjo ilgai skraidyti ratu, kad „išdegintų degalus ir sumažintų svorį prieš nusileidžiant“.

Bendrovė nurodė, kad laineris „Boeing 767-300“, kuriame buvo 128 keleiviai, yra pritaikytas skristi veikiant tik vienam varikliui, bet buvo paskelbta nepaprastoji padėti, siekiant „užtikrinti pirmumą leidžiantis“.

Galiausiai laineris nusileido po 19 val. vietos (20 val. 15 min. Lietuvos) laiku „be incidentų“, per „Twitter“ parašė Ispanijos susisiekimo ministras Jose Luisas Abalosas.

An Air Canada Boeing 767 with 128 passengers on board makes an emergency landing in Madrid after a tyre burst during takeoff.