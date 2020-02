„Islamo valstybė“ prisiėmė atsakomybę už išpuolį Londone

Džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS) pirmadienį pareiškė, kad vyras, ankstesnę dieną pietų Londone judrioje gatvėje subadęs du žmones, buvo vienas iš jos kovotojų.

„Vakarykštis užpuolikas Stretamo rajone pietų Londone yra IS kovotojas. Jis įvykdė šią ataką, atsiliepęs į raginimą smogti piliečiams“ šalių, priklausančių su IS kovojančiai koalicijai, pranešė džihadistų propagandos agentūra savo žinutėje, išplatintoje per susirašinėjimo platformą „Telegram“.

Sekmadienį 20-metis Sudeshas Ammanas, išpuolio metu dėvėjęs netikrą mirtininko diržą, peiliu puolė praeivius Londono Stretamo rajone ir du jų sužalojo, o dar viena mergaitė per incidentą buvo sužeista stiklo šukių. Galiausiai policija užpuoliką nukovė.

Neseniai S. Ammanas buvo anksčiau laiko paleistas iš kalėjimo, kur atliko bausmę už teroro nusikaltimus.