Per oro antskrydžius Sirijos šiaurės vakaruose žuvo 14 civilių

Per Sirijos režimo ir jo sąjungininkės Rusijos sekmadienį įvykdytus oro antskrydžius šalies šiaurės vakaruose esančiame Idlibe žuvo 14 civilių, pranešė karo veiksmus stebinti organizacija.

Maskvos remiamos vyriausybės pajėgos pastarosiomis savaitėmis sustiprino džihadistų dominuojamo regiono bombardavimą, priversdamos dešimtis tūkstančių gyventojų bėgti iš namų.

Septyni sekmadienį žuvę asmenys buvo tos pačios Sarmino mieste gyvenusios šeimos nariai, nors iš karto nebuvo aišku, ar susijusį antskrydį įvykdė vyriausybės, ar rusų pajėgos.

Gelbėjimo darbus vykdę pareigūnai iš dviaukščio pastato nuolaužų ištraukė 9 metų mergaitės ir 13 metų berniuko palaikus, pranešė mieste buvęs naujienų agentūros AFP korespondentas.

Žuvusių vaikų tėvas Abu Fida stovėjo šalia verkdamas.

„Tai baisi nelaimė“, – kalbėjo vyras.

Abu Fida papasakojo, kad jis su šeima ketvirtadienį kaip stovi pabėgo iš gimtojo miesto nuo sprogdinimų.

Šeštadienio vakarą jie grįžo pasiimti savo daiktų ir vieną naktį praleido namuose.

„Šį rytą norėjau išvežti šeimą, bet žmona pasakė man eiti į darbą. Taigi nusiunčiau jiems mašiną su vairuotoju, kad išgabentų daiktus. Tačiau tuo metu atskridęs lėktuvas susprogdino namą“, – papasakojo jis naujienų agentūrai AFP.

Vyro žmona tuo metu buvo namo viduje, tačiau pats Abu Fida ir trys jo vaikai išgyveno.

Turkijos kolona

Per režimo įvykdytą oro antskrydį taip pat žuvo vaikas Binišo mieste, o per Rusijos antpuolį žuvo moteris Atarebo mieste, pranešė padėtį Sirijoje stebinti nevyriausybinė organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR).

Po devynerius metus tunkančio karo Damasko režimas vėl atgavo maždaug 70 proc. šalies kontrolę, tačiau ne šiaurės vakarų Idlibo regione.

Idlibo regione, kuriame gyvena maždaug 3 mln. žmonių, taip pat yra Ankarą palaikančių sukilėlių grupuočių, aktyviai veikia džihadistų grupuotė „Hayat Tahrir al Sham“ (HTS), kuriai vadovauja buvęs „al Qaeda“ padalinys Sirijoje.

Pagal Turkijos ir Rusijos susitarimą, 2018 metais Turkijos daliniai buvo dislokuoti stebėjimo postuose visame regione, tačiau tai nepadėjo sustabdyti režimo karinių antpuolių pasikartojimo.

Pastaraisiais mėnesiais Damaską palaikančios pajėgos prasiveržė į šiaurę palei greitkelį M5, kuris jungia sostinę Damaską su antruoju pagal dydį miestu Alepu šiaurėje ir kerta Idlibą.

Praėjusią savaitę vyriausybinės pajėgos perėmė iš sukilėlių svarbų prie greitkelio įsikūrusį Maarat an Numano miestą ir dabar žygiuoja į apleistą Sarakibo miestą.

Sekmadienio rytą naujienų agentūros AFP korespondentas ir SOHR pranešė, kad į šiaurinę Siriją įvažiavo turkų karinė kolona, sudaryta iš kelių šimtų transporto priemonių, kuri buvo dislokuota Idlibe ir kaimyninėje Alepo provincijoje.

„Nebesaugu“

Nuo gruodžio pradžios išaugęs smurtas privertė apie 388 tūkst. žmonių bėgti iš savo namų šiaurės vakarų Sirijoje, skelbia Jungtinės Tautos.

SOHR teigimu, žuvo daugiau nei 260 civilių.

Per karą jau perkelta pusė Idlibo regiono gyventojų. Daugelis jų gyvena nesaugiose prieglaudose kaimo vietovėse prie Turkijos sienos.

Ankara – priėmusi jau daugiau nei 3 mln. Sirijos pabėgėlių savo teritorijoje – nerimauja, kad pastarosios kovos sukels dar vieną masinį pabėgėlių antplūdį.

Sekmadienį įvyko simbolinis protestas, kurio metu šimtai Sirijos gyventojų su vaikais dalyvavo eitynėse pasienio link ir reikalavo juos įleisti, pranešė AFP korespondentas.

Netoli Sirijos pasienio miesto Haremo krepšiais nešinos moterys ir mažais vaikais nešini vyrai patraukė dygliuota viela apraizgytos sienos, užkertančios kelią į Turkiją, link, pranešė korespondentas.

„Iš Idlibo į Berlyną“, – buvo parašyta viename iš demonstrantų plakatų, primenančių apie daugelio nuo karo bėgančių Sirijos gyventojų svajonę – Vokietijos sostinę.

Vienas demonstrantas Mahometas teigė ieškantis geresnių alternatyvų savo devynių narių šeimai, pabėgusiai iš gimtojo miesto.

„Mūsų tikslas yra išvykti ir gyventi saugioje šalyje – Turkijoje ar Europoje“, – kalbėjo jis naujienų agentūrai AFP. – Čia nebėra saugu.“

Sirijos pilietiniame kare nuo jo pradžios 2011 metais jau žuvo daugiau nei 380 tūkst. žmonių.