Garsus virusologas: naujausia epidemija gali dešimt kartų viršyti SARS mastą

Sausio pradžioje gydytojai Uhane, centrinės Kinijos transporto bei technologijų centre, dėjo visas pastangas, kad išgelbėtų 61-erių metų vyrą, infekuotą naujuoju nežinomu virusu. Jis buvo paguldytas į ligoninę su plaučių uždegimo diagnoze, be to, jį kamavo ir daugiau sveikatos bėdų, tokių kaip pilvo ertmės augliai ir lėtinė kepenų liga.

Priešinfekciniai vaistai neveikė. Jo kraujas buvo pumpuojamas per dirbtinį plautį, tada jį ištiko sepsinis šokas ir jo gyvybiškai svarbūs organai nustojo funkcionuoti. Jo gyvybė užgeso sausio 9 dieną.

Tai nebuvo eilinė mirtis. Ji oficialioje Uhano miesto valdžios ataskaitoje nurodyta kaip pirma mirtis nuo naujojo viruso protrūkio, – šis sukėlė didelį nerimą infekcinių ligų ekspertams iš viso pasaulio nuo gruodžio pabaigos, kai pasirodė pirmi pranešimai apie ligą.

Baigiantis sausiui, virusas, koronavirusų patogenų šeimos atmaina, išplito į keturis žemynus. Kinijos prezidento Xi Jinpingo vyriausybė paskelbė Uhane ir kituose miestuose centrinėje Hubėjaus provincijoje plataus masto karantiną – didžiausią per visą šių laikų eros istoriją, faktiškai izoliuodama daugiau kaip 50 mln. žmonių.

Politbiuro nuolatinis komitetas, svarbiausių sprendimų priėmimo organas, prisiėmė atsakomybę suvaldyti krizę, paskirdamas specialiąją komandą, kuri kontroliuotų visą eilę klausimų – nuo medicininės priežiūros organizavimo iki mokslinių tyrimų, siekiant pažaboti epidemiją, per kurią viso pasaulio mastu jau mirė mažiausiai 170 žmonių, nustatytų viruso atvejų skaičius visame pasaulyje viršija 7000.

Uhane, krizės epicentre, įsivyravo chaosas; vietos ligoninėms, susidūrusioms su pacientų antplūdžiu, trūksta apsauginių priemonių, kaukių, apsauginių akinių. Praėjusį penktadienį miestas paskelbė planuojantis per dešimt dienų pastatyti ir atidaryti 1 000 lovų specialiąją ligoninę infekuotiems ligoniams. Prezidentas Xi Jinpingas krizę įvardino kaip „labai rimtą situaciją“.

Pekinas pasiuntė karo gydytojus į viruso proveržio epicentrą.

„Tai, su kuo mes susiduriame dabar, yra ekstremali, sunki ir staigi visuomenės sveikatos krizė, – žurnalistams šeštadienį sakė Hu Yinghai, Hubėjaus provincijos Civilinių reikalų biuro vadovo pavaduotojas. – Smarkiai trūksta medicinos prekių ir medžiagų.“

Naujas draudimas naudoti privačius automobilius, įsigaliojęs šeštadienį vidurnaktį, sukėlė didelį susirūpinimą gyventojams – kaip jiems reikės nukakti iki darbo ar įsigyti būtiniausių prekių prekybos centre?

„Prieš savaitę žmonės vis dar ruošėsi Naujųjų metų sutikimui, ir tada vyriausybė dar neskelbė jokių draudimų ar nepaprastos situacijos, – sakė 37-erių metų Wangas Jinas, Uhano gyventojas. – Tik staiga viskas pasikeitė, miestas tapo paralyžiuotas. Man rodos, kad buvo praleistos galimybės suvaldyti ligą ankstyvesnėje stadijoje.“

Apžvelgus pastarąsias penkias Kinijos viruso protrūkio savaites, ryškėja nelinksmas paveikslas – eilė biurokratinių klaidų, sveikatos priežiūros sistema, nepritaikyta staigioms krizėms, maisto pramonė, kuriai žūtbūt reikia reformų, – visa tai kelia dideles rizikas visuomenės sveikatai tiek pačioje Kinijoje, tiek už jos ribų.

Be to, prieš akis iškyla atskiras Kinijos gyventojas, įstrigęs sparčiai plintančios epidemijos gniaužtuose, ir visuomenės sveikatos profesionalai, tiek Kinijoje, tiek viso pasaulio mastu, skubantys užkirsti kelią pavojingam ir mutuojančiam virusui.

Viruso protrūkis, prasidėjęs gruodį, įvyko kaip reta netinkamu laiku, – artinosi Naujųjų metų pagal Mėnulio kalendorių šventės bei atostogos, intensyvus kelionių laikotarpis didesnėje Kinijos dalyje ir didžiausia per metus žmonių migracija pasaulyje. O vyriausybės pirminė reakcija į artėjančią krizę vertinama prieštaringai.

Nors Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) gyrė Kiniją dėl jos atvirumo ir dalijimosi informacija, kai kurie infekcinių ligų specialistai mano, kad vietos valdžia gruodį ir sausio pradžioje veikė pernelyg lėtai, kad suvaldytų viruso protrūkį.

Nuo pat pradžių ekspertai nerimavo dėl viruso mutavimo galimybės, dėl ko galėtų lengviau plisti užkratas, kuriam nėra jokio veiksmingo gydymo ar vakcinos. Net ne toks mirtinas patogenas, galintis plisti nekontroliuojamas, galėtų sutrikdyti pasaulines visuomenės sveikatos sistemas, sukelti ekonominių nuostolių ir toliau erzinti pasaulines rinkas.

Kinijos valdžia jau pranešė apie „ketvirtosios kartos atvejus“, kai sergantys asmenys sukelia grandininę reakciją, per kurią infekuojami dar trys žmonės; remiantis PSO informacija, žmogaus užsikrėtimai nuo kito žmogaus fiksuojami už Kinijos ribų.

Pagyvenęs kinas, kurio pavardė neskelbiama, miręs sausio pradžioje, dažnai lankėsi populiarioje Uhano jūros gėrybių turgavietėje, tradiciniame turguje po atviru dangumi, kur minios pirkėjų, šviežiai paskerstos ir atvirai laikomos mėsos bei gyvi gyvuliai sudaro vieną nedalomą pynę ankštoje erdvėje.

Vištos, sugrūstos į metalinius narvus, gyvatės, besirangančios plastikiniuose kibiruose, dažnai sustatytuose šalia šiukšlių bei supuvusio maisto krūvų, – įprasti vaizdeliai tokiuose turguose visos Kinijos mastu. Jie sukelia idealią maitinamąją terpę pavojingiems patogenams. (Kinija sekmadienį paskelbė laikiną draudimą prekiauti laukiniais gyvūnais visoje šalyje).

Kinijos mokslininkai sausio 7 d. nustatė naują virusą, ligos sukėlėją – koronavirusą 2019–nCoV, po kelių dienų jo genetinė seka buvo perduota keliems internetiniams duomenų mainų portalams, kur visuomenės sveikatos specialistai keičiasi informacija.

Žinoma, kad koronavirusais užsikrečia pirmiausia šikšnosparniai, paukščiai, kiaulės, stambieji raguočiai, bet jie sugeba migruoti nuo gyvūnų žmogui – taip pat ir nuo žmogaus žmogui. Jų būna daugybės įvairaus sunkumo atmainų, nuo įprasto peršalimo iki mirtinų infekcijų, keliančių didžiulį pavojų žmonėms, tokių kaip sunkus ūminis respiracinis sindromas (SŪRS, angl. SARS) ir Artimųjų Rytų respiracinis sindromas (ARRS, angl. MERS). Uhano atmaina, kurią PSO sieja su 2019–nCoV, kol kas atrodo ne toks piktas kaip SARS ir labiau pavojingas sergantiems ir vyresnio amžiaus žmonėms.

Net jei mirčių skaičius santykinai mažas, pagrindo nerimauti yra. Koronavirusai, pavadinti dėl to, kad stebint juos elektroniniu mikroskopu virusai primena karūną, gali mutuoti, kai tik pereina žmogui.

Richardas Hatchettas, Osle įsikūrusios koalicijos „Coalition for Epidemic Preparedness Innovations“ vadovas, atkreipė dėmesį į 1918 metų gripo pandemiją, šio gripo mirštamumo laipsnis nesiekė 5 procentų, bet tąkart užsikrėtė trečdalis pasaulio gyventojų.

Didelė dauguma sergančių žmonių sirgo gripu, sakė jis. Tačiau galiausiai nuo šio gripo visame pasaulyje mirė iki 50 mln. žmonių, nes jis smarkiai išplito.

„Visiems, kas dirba šioje srityje, toks nerimas pažįstamas; kaskart, kai susiduria su virusu, kuris vystosi būtent taip, jų galvoje sukasi įvairūs scenarijai, – sakė R. Hatchettas. – Niekada nežinai, kuria kryptimi pasisuks situacija.“

Pačioje krizės pradžioje Kinijos pareigūnai negalėjo neprisiminti to smūgio reputacijai, kurį šalis patyrė per SARS protrūkį; šis oru perduodamas virusas, atsirado 2002 metų pabaigoje pietinėje Guangdongo provincijoje, vėliau greitai išplito per sieną su Honkongu į kitas Azijos valstybes.

Daugelis kinų garsiausių gydytojų iš pradžių manė susidūrę su plaučių uždegimu, kurį sukėlė chlamidijos, lytiniu keliu perduodama bakterija. Kinijos sveikatos ministras Zhangas Wenkangas galiausiai prarado darbą dėl nesugebėjimo suvaldyti krizę, pražudžiusią 774 žmones iš įvairių šalių – nuo Kinijos iki Kanados, – ir per 2003 metus padarė iki 40 mlrd. dolerių nuostolių viso pasaulio mastu.

Prieš kelias savaites, vienas iš žymių tos eros visuomenės sveikatos ekspertų sunerimo, kad Kinija ir vėl gali padaryti apmaudžių klaidų. Guanas Yi yra virusologas, Honkongo universiteto vadybinės naujų infekcinių ligų laboratorijos direktorius, gerai žinomas žmogus tarp pasaulinių lygio mikrobiologų, garsėjantis savo drąsiais pareiškimais. „Time“ žurnalas apibūdino jį kaip vieną iš aštuoniolikos jo rengiamos 2005 metų kampanijos „Global Health Heroes“ veikėjų.

Juodžiausiomis SARS krizės dienomis jis nustatė, kad civetos – maži, naktiniai žinduoliai, naudojami kaip pagrindinis egzotiško laukinių gyvūnų patiekalo „dragon–tiger–phoenix soup“ (sriubos iš gyvačių, kačių bei vištienos) ingredientas, – greičiausiai perdavė SARS virusą žmonėms. Guanas šią savo hipotezę suformulavo kaip tik tada, kai iškilo grėsmė, kad SARS grįš į Guangdongą 2004 metų pradžioje ir savo tyrimais galbūt išgelbėjo daug gyvybių.

Guanas Yi aštriai kritikuoja Uhano valdžią, jog ši tik sausio 23 dieną paskelbė draudimą keliauti, – kai ligos atvejų jau buvo užfiksuota daugelyje Kinijos dalių. Greitesnė reakcija būtų padėjusi pareigūnams apriboti žmonių, dar esančių inkubaciniame laikotarpyje, judėjimą ir užkirstų kelią viruso nešiotojams perkelti užkratą už sparčiai augančio didmiesčio ribų.

Grįžęs iš trumpos kelionės į Uhaną sausio viduryje, jis, remdamasis savo paties paskaičiavimais, prognozavo, kad ši naujausia epidemija „gali galiausiai dešimt kartų viršyti SARS mastą“, anot jo interviu „Caixin“ žurnalui.

Neilo Fergussono, visuomeninio universiteto (Londonas, Jungtinė Karalystė) „Imperial College London“ mokslinio bendradarbio vertinimais, infekuotų žmonių skaičius yra daug didesnis už oficialius duomenis, pagal kuriuos jis, sausio 18 d. duomenimis, siekė 4 000 Uhane. Bendras susirgusiųjų skaičius jau tuomet galėjo siekti 9 700, rašo jis savo pranešime.

Sausio pabaigoje situacija sukėlė dar didesnį susirūpinimą, kai Uhano meras Zhou Xianwangas, pareiškė, kad Medicinos instituto ligoninės personalas ignoravo neurochirurgijos paciento simptomus, dėl to virusu užsikrėtė gydytojas ir trylika ligonių. Anot JAV (Betesda, Merilandas) Nacionalinio alergijos ir infekcinių ligų tyrimų instituto (NIAID) direktoriaus Anthonio Facio, „tai privertė mus susivokti, kad, panašiai kaip ir SARS atveju, yra vadinamųjų „superplatintojų“, itin lengvai perduodančių virusą kitiems“.

Be to, prabilta apie galimybę, esą 2019–nCoV virusas turi užslėptų savybių, bent jau ankstyvosiose stadijose, dėl to oro uostų termoskeneriai jo gali nenustatyti. Karščiavimas ir kiti simptomai gali pasireikšti ir praėjus dviem savaitėms po užsikrėtimo.

Gydytojai papasakojo apie vienos šeimos, gyvenančios Šendžene ir keliavusios į Uhaną gruodžio pabaigoje, ligos pradžią ir eigą.

Keturi šeimos nariai užsikrėtė virusu, kuris buvo perduotas penktam asmeniui, jiems grįžus namo sausio 4 dieną – tai vienas iš pirmųjų žmogaus žmogui viruso perdavimo pavyzdžių. Dviem iš patvirtintų atvejų žmonės nekarščiavo, kai juos tikrino Šendženo gydytojai, o trečias – dešimtmetis berniukas – neturėjo jokių simptomų.

„Šie užslėpti lengvos pneumonijos atvejai gali būti protrūkio skleidimo šaltiniu“, – rašoma gydytojų straipsnyje, kurį publikavo savaitinis medicinos žurnalas „The Lancet“.

Kone kitame pasaulio krašte, Nancy Messonneri, JAV ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC) Nacionalinio Imunizacijos ir kvėpavimo takų ligų centro direktorė, dirbo ištisomis savaitėmis be jokio poilsio, mėgindama atskleisti Kinijos viruso paslaptis.

CDC pareigūnus iš pradžių guodė tas faktas, kad Kinijos valdžia yra gerai parengta naujo protrūkio šaltinio nustatymo srityje. Bet N. Messonnier ir jos kolegos sunerimo, kai po kelių dienų šaltinis taip ir nebuvo nustatytas. „Tapo aišku, kad tai neįprasta liga, apie kurią mes būtume girdėję, tokia liga, kai labai pagelbėtų pirminė diagnostika“, – sakė ji.

Sausio 8 dieną CDC nusiuntė memorandumą šalies valstybiniams sveikatos departamentams, kad šie atkreiptų dėmesį, jog „jos manymu, vyksta kažkas neįprasta ir kad būtina sustiprinti budrumą“. Kai mokslininkai paskelbė genetinę koronaviruso seką, blogiausios agentūros prognozės pasitvirtino.

Tada įvyko tai, kas buvo neišvengiama. Apie 30 metų JAV gyventojas iš Snohomišo apygardos (Vašingtono valstija, JAV), kiek į šiaurę nuo Siatlo, sausio 15 dieną grįžo iš beveik du mėnesius trukusios kelionės Uhane. Po dienos jis pajuto silpnus simptomus, daugiausia – kosulį. Nors ir nekarščiavo, jis sunerimo, nes buvo girdėjęs apie galimą protrūkį Uhane. Vyras kreipėsi į polikliniką sekmadienį, sausio 19 dieną, kur parodė savo telefone išsaugotą informaciją apie protrūkį. Šeimos gydytojas iškart paskambino Vašingtono valstijos sveikatos departamentui, o šis, savo ruožtu, susisiekė su CDC. Pacientas buvo izoliuotas regiono medicinos centre „Providence“ Everete (Vašingtono valstija).

Nors geriausių pasaulio ligų kontrolės specialistai suskubo užkirsti kelią viruso plitimui, tikra drama rutuliojosi Uhane, mieste, kuriame gyvena 11 milijonų žmonių ir kuriame, ironiška, veikia pirmoji šalyje maksimalaus biologinės saugos laboratorija, skirta tyrinėti pavojingiausius pasaulyje patogenus.

Kartais vadinamas „Kinijos Čikaga“, Uhanas yra pramoninis centras, įsikūręs palei Jangdzės upę, netoli Trijų tarpeklių užtvankos.

Beveik visą gruodį vietos valdžia stebėjo plaučių uždegimų atvejus tarp Huanano jūros gėrybių didmenos turgaus darbuotojų ir pirkėjų.

Kai standartinis gydymas vaistais pasirodė neveiksmingas ir įprastiniai testai nepadėjo išaiškinti galimos priežasties, gydytojai ėmė tirti kvėpavimo takų išskyras ir kitus pacientų paimtus mėginius, kad galėtų nustatyti tikslų infekcijos sukėlėją.

Anot šaltinio, kai paaiškėjo, kad jis panašus į SARS, tyrėjai maždaug gruodžio pabaigoje informavo apie tai municipalinę, vėliau provincijos, valdžią.

Tarp ligoninių imta platinti skubius pranešimus, kaip gydyti „nežinomos kilmės pneumoniją“. Maždaug tuo metu Kinijos nacionalinė sveikatos komisija nusiuntė pareigūnus į Uhaną, įpareigotus vadovauti kovos su viruso plitimu strategijai. Tyrėjai sausio 1 dieną uždarė Uhano turgų, kuriame dauguma infekuotų žmonių protrūkio pradžioje arba dirbo, arba dažnai apsipirkinėdavo, nors susirgimo atvejai ir toliau buvo fiksuojami ir tarp žmonių, kurie nesilankė turguje.

Sausio pradžioje atrodė, kad virusas nėra lengvai perduodamas tarp žmonių, ir galimybė, jog jis plis kaip per SARS protrūkį, kiek sumažėjo. Simptomai buvo skirtingi, kai kurie ligoniai daugiausia tik karščiavo, kiti kentė nuovargį, sausą kosulį ir dusulį.

Kiti atvejai buvo ekstremalesni. Sausio 13 dieną 65-erių metų Liu Rui buvo hospitalizuota Tongdzingo ligoninės ambulatorinėje klinikoje. Tuo metu visos dešimt lovų buvo užimtos, visi gydytojai ir slaugės dirbo su apsauginėmis kaukėmis. Vis dėlto oficialus karantinas nebuvo paskelbtas.

Pacientai, įskaitant ir Liu, ateidavo ir išeidavo kada tik panorėję, sakė jos vyras, nepanoręs įvardinti savo pavardės privatumo sumetimais. Po dienos kompiuterinė tomografija parodė, kad Liu plaučiai „balti“ – organo alveoliniai maišeliai yra prisipildę skysčio, dėl to jai sunku kvėpuoti. Vėliau moteris paniro į komą ir netrukus mirė.

Sausio 17 dieną, kai vis daugiau ligonių buvo hospitalizuota, CDC pareigūnė N. Messonier pranešė reporteriams, kad esama ženklų, jog naujasis patogenas perduodamas žmogaus žmogui, ne tik iš gyvūnų žmogui, kaip iš pradžių tikėtasi. Po trijų dienų Kinijos valstybinė žiniasklaida taip pat pranešė, kad virusu užsikrėtė ir sveikatos priežiūros sistemos darbuotojai – rimtą nerimą pasėjęs ženklas, primenantis SARS protrūkį, per kurį ligoninių ir klinikų darbuotojai sudarė beveik ketvirtadalį užsikrėtusių asmenų.

Maždaug po savaitės PSO nusprendė nepriskirti protrūkio prie ekstremalių visuomenės sveikatai situacijų. Vis dėlto Kinija tokio sprendimo per daug nepaisė, – vyriausybė ėmėsi išskirtinių priemonių, ribojančių keliones į maždaug dešimtį centrinės Kinijos miestų ir iš jų. Vėliau ji sustabdė kelionių paketų pardavimus, ir net Disneilendas Šanchajuje buvo laikinai uždarytas.

Kilus chaosui, 32 metų Uhano gyventojas Luo Jiasis, dirbantis žiniasklaidos pramonėje, prisijungė prie savanorių grupės, sudarytos iš daugiau nei 200 vairuotojų, kurie ėmė vežioti medicinos personalą į ligonines ir iš jų, taip pat donorų paaukotas medžiagas.

„Vyriausybė, be abejonės, padarė didelį darbą nuo epidemijos pradžios, bet dar yra daug dalykų, kuriuos jie gali nuveikti, kad situacija pagerėtų. Pavyzdžiui, tinkamai sutvarkyti šiukšles maisto turguose po atviru dangumi, – telefonu sakė Luo. – Šiose vietose didelė netvarka, daug vandens, supuvusio maisto, šiukšlių, – jeigu neturėsime tokios šiukšlių rūšiavimo sistemos kaip Šanchajuje, bus labai sunku išspręsti šią problemą.“

Eiliniams kinams, kurie gerai prisimena SARS ir neseniai įvykusius paukščių gripo bei kiaulių maro protrūkius, tokios nuotaikos labai pažįstamos. Niekam iš visuomenės sveikatos sistemos nebuvo didelė staigmena, kad Kinijoje kilo dar viena epidemija, atsižvelgus į šalies gyventojų tankį ir maisto pramonės praktikas. Rizikos, susijusios su maisto turgavietėmis ir prasta maisto saugos reputacija, žinomos ne vieną dešimtmetį.

Bet platesniame kontekste 2019–nCoV viruso atsiradimas ir išplitimas po visą pasaulį yra žeminantis priminimas, kad net šių laikų eroje, su jos pasiekimais – ilgesne gyvenimo trukme, geresnėmis sanitarijos, vakcinacijos ir antimikrobinio gydymo sąlygomis, infekcinių ligų grėsmė žmonijai vis dar tyko šalia mūsų.