Trumpas skelbia „taikos planą“ Artimiesiems Rytams, Izraelis jau stiprina karinę parengtį pasiūlė įkurti Palestinos valstybę

Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pristato ilgai atidėliotą „taikos planą“ Artimiesiems Rytams; tai bus padaryta kartu su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu, nors kritikai ir viešai abejoja tiek dėl pasirinkto plano pristatymo laiko, tiek dėl jo politinio svorio, skelbia „The Guardian“.

Po privataus susitikimo su B. Netanyahu ir jo politiniu varžovu Benny Gantzu Baltuosiuose Rūmuose, JAV prezidentas pareiškė, kad „tai labai ambicingas ir svarbus planas“.

Jungtinių Valstijų ir Izraelio choreografija vertinama kaip labai patogus manevras nukreipti dėmesį tiek nuo D. Trumpo, kuriam gresia apkalta, tiek nuo B. Netanyahu, kuriam gresia trys oficialūs kaltinimai korupcija ir rinkimų kampanija su tikrai neaiškia baigtimi.

Neįvardytus Izraelio valdžios pareigūnus cituojanti Izraelio žiniasklaida skelbia, kad taikos plane įvardytos priemonės bus labai naudingos šaliai, leisiančios aneksuoti daugumą Palestinos teritorijų, įskaitant ir žydų gyvenvietes ir visą ginčytiną Jeruzalę. Palestiniečiams gali būti suteikta tam tikra savivaldos forma, tačiau tik paisant itin griežtų suvaržymų.

Siūlo įkurti Palestinos valstybę

D. Trumpo plane Artimiesiems Rytams siūloma įkurti Palestinos valstybę su sostine dalyje rytų Jeruzalės.

Pristatydamas šį planą Baltuosiuose rūmuose D. Trumpas pareiškė, kad Izraelis žengia „didelį žingsnį taikos link“.

Pasak JAV vadovo, tai yra „istorinė galimybė“ palestiniečiams turėti nepriklausomą valstybę. „Tai gali būti paskutinė galimybė, kurią jie turės“, – pridūrė jis.

„Palestiniečiai paskendę skurde ir smurte, juos išnaudoja tie, kurie siekia pasinaudoti jais kaip marionetėmis remti terorizmą ir ekstremizmą“, – kalbėjo D. Trumpas šalia stovint Izraelio premjerui Benjaminui Netanyahu.

„Jie nusipelno daug geresnio gyvenimo“, – sakė D. Trumpas.

Kaip anksčiau pranešė JAV pareigūnai, prezidento plane raginama įkurti Palestinos valstybę su sostine dalyje rytų Jeruzalės ir ketveriems metams įšaldyti naujų Izraelio nausėdijų statybas, o per šį laiką turėtų būti sutarta dėl išsamių detalių. Tačiau kol kas neaišku, ar veiklos įšaldymas būtų pratęstas, jei per tą laiką nepavyks pasiekti galutinio susitarimo.

Antradienį pristatomame plane numatyta daugiau nei dvigubai padidinti palestiniečių kontroliuojamą teritoriją, nors taip pat pripažįstamas Izraelio suverenumas didžiojoje dalyje nausėdijų Vakarų Krante. Tam, beveik neabejojama, prieštaraus palestiniečiai.

Palestiniečiai jau atmetė D. Trumpo planą, kaltindami JAV vadovą šališkumu Izraeliui.

Palestinos ministras pirmininkas pirmadienį paragino pasaulio galingiausius šią iniciatyvą boikotuoti. „Tai tėra planas, kaip apsaugoti D. Trumpą nuo apkaltos, o B. Netanyahu – nuo kalėjimo. Tai joks ne taikos planas Artimiesiems Rytams“, – ministrų kabinetui rėžė Izraelio premjeras Mohammadas Shtayyeh.

B. Netanyahu siekia pasinaudoti savo artimais santykiais su D. Trumpu kaip privalumu vidaus politikoje ir pasirodyti galinčiu iš Jungtinių Valstijų išsireikalauti reikiamų nuolaidų. Prieš išvykdamas į Vašingtoną, jis išreiškė viltį, kad „pateks į istoriją“. Vašingtonas pasikvietė dalyvauti ir B. Gantzą, tokiu būdu norėdamas būti tikras, kad, nepaisant to, kokiu rezultatu baigtis kovo 2 dieną vyksiantys Izraelio prezidento rinkimai, naujasis šalies prezidentas bus gerai susipažinęs su situacija.

D. Trumpas pirmadienį sakė, kad ši iniciatyva – planas, kurio palestiniečiai turėtų norėti, tačiau pripažino, kad „iš pradžių jie greičiausiai jam nepritars“. „Manau, kad galiausiai pritars. Manau, kad galiausiai patys jo norės. Jiems tai į naudą“, – tvirtina Jungtinių Valstijų prezidentas.

Be to, D. Trumpas pridūrė turintis vilties, kad B. Netanyahu per artimiausias kelias savaites imsis plano įgyvendinimo. Kol kas neaišku, ar jis turėjo omenyje tai, kad Izraelis vienašališkai imsis siūlymų, ar tai, kad bandys įtikinti palestiniečius pritarti strategijai.

Pirmadienį B. Gantzas taip pat džiaugėsi „puikiu“ susitikimu su D. Trumpu. „Prezidento taikos planas – labai svarbus istorinis pasiekiamas. Iš karto po rinkimų, bendradarbiaudamas su kitomis mūsų regiono valstybėmis, kartu su Izraelio vyriausybe imsiuosi jo įgyvendinimo“, – sakė kandidatas į Izraelio prezidentus.

Apie taikos plano siūlymą kol kas žinoma labai nedaug – tik tiek, kiek atskleista praeitą vasarą surengtoje ekonomikos konferencijoje, kur buvo prašoma finansinės Persijos įlankos šalių paramos. Plano projekto autorius – D. Trumpo žentas Jaredas Kushneris, kuriam talkino Jungtinių Valstijų ambasadorius Izraelyje Davidas Friedmanas (aršus Izraelio gyvenviečių okupuotose Palestinos teritorijose šalinininkas).

„Hamas“ ir Palestinos Autonomija vienys jėgas

Besivaržantys palestiniečių judėjimai „Hamas“ ir „Fatah“ antradienį per retą susitikimą Vakarų Kranto mieste Ramaloje suvienys jėgas prieš ilgai lauktą JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos planą, pranešė pareigūnai.

„Pakvietėme judėjimą „Hamas“ dalyvauti neeiliniame vadovybės susitikime, ir [jo atstovai] dalyvaus šiame posėdyje“, – sakė aukšto rango palestiniečių pareigūnas Azzamas al Ahmedas.

„Hamas“ pareigūnas Nasseras al Dinas al Shaaras patvirtino, kad dalyvaus posėdyje, į kurį buvo pakviestos visos palestiniečių grupės.

„Susitikime bus aptarta pozicija, kurios būtina laikytis Trumpo plano atžvilgiu“, – pareiškė N. al Dinas al Shaaras.

Gazos Ruožą kontroliuojantys islamistai jau daugelį metų nesutaria su prezidento Mahmudo Abbaso nuosaikiu judėjimu „Fatah“, todėl „Hamas“ atstovai retai dalyvauja Vakarų Krantą kontroliuojančios Palestinos Autonomijos susitikimuose.

Palestiniečiai atmetė šį slapta parengtą dokumentą, kaltindami JAV prezidentą proizraelietišku šališkumumu.

Antradienį ir trečiadienį tiek Vakarų Krante, tiek Gazos Ruože planuojama surengti virtinę protestų.

Izraelio kariuomenė stiprina pozicijas Jordano slėnyje

Izraelio kariuomenė antradienį pranešė stiprinanti savo pozicijas Jordano slėnyje – okupuoto Vakarų Kranto dalyje, kuriai veikiausiai atiteks svarbus vaidmuo ilgai lauktame D. Trumpo Artimųjų Rytų taikos plane.

„Atlikus IDF (Izraelio gynybos pajėgų) dabartinės padėties vertinimą, nuspręsta sustiprinti Jordanijos slėnio teritoriją pėstininkų pajėgomis“, – nurodoma kariuomenės pareiškime.

Vėliau antradienį D. Trumpas ruošiasi kartu su savo artimu sąjungininku B. Netanyahu pristatyti Baltuosiuose rūmuose savo planą, kuris buvo ruošiamas kelerius metus.

Palestiniečiai, kaltinantys amerikiečių prezidentą proizraelietišku šališkumu, Vašingtone vyksiančiame renginyje nedalyvaus. Jie taip pat iš anksto atmetė planą ir bet kokį JAV taikdarišką vaidmenį.

Nors JAV pasiūlymo detalės lieka įslaptintos, juo gali būti uždegta žalia šviesa Izraeliui aneksuoti Jordano slėnį – maždaug trečdalį Vakarų Kranto sudarančią strategiškai svarbią teritoriją palei sieną su Jordanija.

Pirmadienį lankydamasis slėnyje Izraelio vidaus reikalų ministras Aryeh Deri pareiškė, kad vyriausybė jau ruošiasi tokiam žingsniui, kurį rinkimų kampanijos metu pažadėjo žengti dešiniųjų pažiūrų B. Netanyahu.

„Kaip vidaus reikalų ministras norėčiau jums pasakyti, kad mes pradėjome rengtis aneksijai – ruošiame dokumentus“, – nurodė A. Deri.

Gazoje palestiniečiai jau protestuoja

Gazoje tūkstančiai palestiniečių antradienį protestuoja prieš JAV prezidento administracijos taikos planą Artimiesiems Rytams, kurį tvirtai turėtų palaikyti Izraelis.

Protestuotojai degino D. Trumpo ir Izraelio premjero nuotraukas ir iškėlė transparantą su užrašu „Palestina neparduodama“.

Gazos Ruožą kontroliuojantis judėjimas „Hamas“ per mitingą išreiškė paramą palestiniečių prezidentui Mahmudui Abbasui iš varžovų judėjimo „Fatah“ ir pasveikino jo raginimą surengti bendrą visų palestiniečių grupių posėdį.

Aukšto rango „Hamas“ pareigūnas Khalilas al Hayya sakė, kad jo judėjimas ir „visos grupės“ dalyvaus susitikime, planuojamame po to, kai bus paskelbtas D. Trumpo planas. Baltieji rūmai žada jį paskelbti vėliau antradienį.

„Kai esame vieningi, nei Netanyahu, nei Trumpas nedrįs atimti mūsų teisių“, – tvirtino Kh. al Hayya.

Netanyahu atsiėmė prašymą dėl imuniteto

Izraelio vyriausybės vadovas Benjaminas Netanyahu atsiėmė prašymą dėl imuniteto nuo baudžiamojo persekiojimo. Premjeras antradienį feisbuke rašė, kad apie tai informavo parlamento pirmininką Julį Edelsteiną. B. Netanyahu kaltino savo politinius priešininkus „purvinu žaidimu“ ir sakė, kad paneigs visus kaltinimus korupcija.

Neturėdamas imuniteto, B. Netanyahu galės stoti prieš teismą dėl kaltinimų korupcija. Procesas gali būti pradėtas dar prieš kovo 2-ąją vyksiančius rinkimus.

Antradienį parlamente numatytas posėdis dėl B. Netanyahu imuniteto. Jame turėtų būti balsuojama dėl komisijos, kuri spręs dėl 70-mečio premjero neliečiamybės, sukūrimo.

„Šiuo Izraelio žmonėms gyvybiškai svarbiu momentu, kai aš su istorine misija lankausi JAV, kad būtų nustatytos ilgalaikės Izraelio sienos ir garantuotas Izraelio saugumas ateinančias kartas, Knesete prasidės dar vienas cirko pasirodymas, kad iš manęs būtų atimtas imunitetas“, - rašė B. Netanyahu.

Netanyahu žada pristatyti Trumpo planą Putinui

B. Netanyahu trečiadienį vyks į Maskvą, kur Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui pristatys JAV prezidento Donaldo Trumpo Artimųjų Rytų taikos planą.

Vašingtone, kur bus pristatyta JAV prezidento iniciatyva, su D. Trumpu susitinkantis B. Netanyahu kitą dieną keliaus į Maskvą, „kad perteiktų planą V. Putinui“, teigė Izraelio ministro pirmininko atstovai.

Žinant, kad planą jau atmetė Palestina, šis JAV siūlymas išspręsti ilgalaikį Artimųjų Rytų konfliktą gali neduoti daug vaisių.

Anksčiau antradienį Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas tvirtino, kad Maskva dar nematė D. Trumpo plano.

Pasak S. Lavrovo, jei nutekinta informacija apie plano turinį yra teisinga, „planas atspindi prieigą, kuri yra visiškai kitokia nei ta, kurią tarptautinė bendruomenė pripažino kaip konflikto sprendimo pagrindą“.