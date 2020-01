Guterresas per Aušvico išlaisvinimo metines įspėja dėl kylančio antisemitizmo

Kalbėdamas renginyje, skirtame paminėti 75-ąsias Aušvico-Birkenau koncentracijos stovyklos išlaisvinimo metines, Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Antonio Guterresas įspėjo dėl „pasaulinės antisemitinės neapykantos krizės“.

„Mūsų solidarumas neapykantos akivaizdoje dabar reikalingas labiau nei kada nors anksčiau, nes matome nerimą keliantį antisemitinių išpuolių atgimimą visame pasaulyje, ir, kas yra beveik neįtikėtina, taip pat čia pat – Niujorke“, – sakė A. Guterresas.

A. Guterresas paminėjo gruodį įvykdytą išpuolį rabino name Niujorke, per kurį buvo sužeisti penki žmonės, ir šaudynes košerinėje parduotuvėje Niu Džersyje, per kurias žuvo keturi žmonės.

JT generalinio sekretoriaus teigimu, Niujorke praeitais metais antisemitinių neapykantos nusikaltimų skaičius išaugo 21 proc. Tuo tarpu Prancūzijoje 2018 m. antisemtinių išpuolių skaičius išaugo 74 proc., o Jungtinėje Karalystėje – 16 proc.

„Turime vadinti šį fenomeną tikruoju vardu – pasauline antisemitinės neapykantos krize“, – pareiškė A. Guterresas.

„Bandydami įgyvendinti pažadą „daugiau niekada“, turime įvertinti savo pačių išankstinius nusistatymus, saugotis netinkamo savo pačių technologijų panaudojimo ir atidžiai stebėti ženklus, kurie gali rodyti, kad neapykanta yra normalizuojama“, – pridūrė A. Guterresas.

A. Guterresas anksčiau pirmadienį uždegė žvakę, pagerbdamas Holokausto aukų atminimą, o tada pasakė kalbą Generalinės Asamblėjos salėje, kurios klausėsi ir Holokaustą išgyvenę žmonės.

Vokietijos ambasadorius prie Jungtinių Tautų Christophas Heusgenas tikino jaučiąs gėdą dėl to, kad jo tėvynainiai buvo atsakingi už „visišką civilizacijos griūtį ir barbarišką nuopolį į sisteminį žudymą“.