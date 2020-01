Kaip teigė majorė, JAV centrinės vadavietės atstovė spaudai Beth Riordan, kol kas neaišku, kam priklauso sudužęs lėktuvas. Ji nesutiko pateikti išsamesnį komentarą.

Tačiau, kaip rašo AP, sprendžiant iš socialiniuose tinkluose publikuotų avarijos vietos nuotraukų, nuolaužos gali būti „Bombardier E-11A“ lėktuvo. Tokius lėktuvus JAV Karinės oro pajėgos naudoja žvalgybinėms operacijoms virš Afganistano. Tokiuose orlaiviuose somontuota įranga leidžia perduoti įvairius duomenis specialiųjų pajėgų kariams netgi atvirais kanalais.

Paskelbto vaizdo įrašo autentiškumas nėra patvirtintas:



JAV Karinėse oro pajėgose buvo tik keturi tokie orlaiviai, kurie buvo dislokuoti Kandahare. Šiuose orlaiviuose sumontuota įranga taip pat leidžia keistis duomenimis skirtingų pajėgų ir net šalių orlaiviams, kurie naudoja skirtingas ryšių duomenų perdavimo sistemas. Paprastai kalbant, E-11A sumontuota įranga veikia kaip skraidantis ryšių ir duomenų apdorojimo bei perdavimo mazgas.

Tokia sistema (BACN) sukurta po to, kai 2005 metais JAV laivyno specialiųjų pajėgų kariai Afganistane pateko į pasalą ir dėl kalnuotos vietovės sutrikus ryšių perdavimui nesugebėjo išsikviesti pagalbos.

DELFI primena, kad informacija apie Afganistane sudužusį lėktuvą pasirodė pirmadienį apie 12 val. Lietuvos laiku.

#Afghanistan plane crash: 🚨 More images of the crashed aircraft suggest it was a USAF E-11A (BACN)? Per USAF, E-11 BACN aircraft only operates in Afghanistan, from Kandahar Airfield. pic.twitter.com/aZMJTzio0P

#Afghanistan plane crash: Now it is confirmed it was a USAF E-11A. While Taliban supporters/ unofficial spokesmen claim it was shot down by Taliban, Taliban hasn’t commented on this yet, neither has USAF. So, we don’t know how it crashed. Waiting for official confirmation. pic.twitter.com/Ib8qyfFaXc