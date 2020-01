Policija išaiškino nusikaltėlių tinklą, pervežusį 10 tūkst. migrantų iš Prancūzijos į JK

Prancūzų ir Nyderlandų policija sulaikė 23 asmenis, įtariamus priklausant vienam nusikaltėlių tinklui, neteisėtai pervežusiam apie 10 tūkst. migrantų iš Prancūzijos į Jungtinę Karalystę, ketvirtadienį pranešė Europos policija Europolas.

Įtariama, kad šis tinklas uždirbo 70 mln. eurų organizuodamas nelegalias keliones migrantams iš Afganistano, Sirijos, Irako ir Irano, skelbia Europolas.

Tie migrantai į JK vyko iš vakarinių Prancūzijos Le Mano ir Puatjė miestų. Dauguma jų keliavo grėsmę gyvybei keliančiomis sąlygomis: per Lamanšo sąsiaurį keldamiesi keltu, pasislėpę vilkikų priekabose šaldytuvuose, arba traukiniu povandeniniu tuneliu.

Kiekviename vilkike buvo iki 20 migrantų, sumokėjusių už kelionę po 7 tūkst. eurų, pranešė Europolas.

Vienas įtariamasis Nyderlanduose surinkdavo gautas lėšas per pogrindinę pervedimų sistemą, nurodė Europos policija. Pareigūnai konfiskavo šaunamųjų ginklų ir transporto priemonių per penkias kratas, o per jas aptikti migrantai buvo pristatyti į saugią vietą.

Eurojusto atstovas Tonas van Lieropas sakė, kad dauguma įtariamųjų buvo sulaikyti antradienį Prancūzijoje.

Ši operacija vyko vėl dėmesio centre atsidūrus problemai, kad migrantai rizikuoja savo gyvybe bandydami kirsti Lamanšo sąsiaurį pasislėpę vilkikuose.

Spalį JK vieno vilkiko priekaboje šaldytuve buvo rasti 39 žmonių lavonai. Visi žuvusieji buvo vietnamiečiai, mėginę neteisėtai patekti į Europą.