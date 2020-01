Virdžinijos sostinėje į mitingą renkasi tūkstančiai teisės į ginklus gynėjų

Teisių į ginklus gynėjai, kai kurie – tyčia demonstruodami savo kariško stiliaus ginklus, pirmadienį renkasi Virdžinijos sostinėje Ričmonde protestuoti prieš demokratų valdomos valstijos planus priimti griežtesnių ginklų kontrolės įstatymų.

Keli tūkstančiai aktyvistų, daugiausia baltųjų vyrų, į mitingo, prasidėjusio 11 val. vietos (18 val. Lietuvos) laiku, vietą pradėjo rinktis keliomis valandomis anksčiau. Daugelis vilkėjo slepiamųjų spalvų drabužius ir mojavo vėliavomis su užrašais, remiančiais JAV prezidentą Donaldą Trumpą.

Gubernatorius Ralphas Northamas kelios dienos prieš mitingą paskelbė laikiną nepaprastąją padėtį ir uždraudė bet kokius ginklus šiame renginyje Kapitolijaus aikštėje. Numatomas tūkstančių aktyvistų ir sukarintų grupių narių bei baltųjų viršenybės šalininkų atvykimas pakurstė nuogąstavimus, kad valstijoje vėl gali prasiveržti smurtas, kaip 2017 metais nutiko per ekstremistų eitynes Šarlotsvilyje.

Virdžinijos valstijos policija, Virdžinijos Kapitolijaus policija ir Ričmondo policija planavo atsiųsti dideles uniformuotų ir neuniformuotų pareigūnų pajėgas. Policija į Kapitolijaus aikštę įleido tik pro vieną įėjimą ir perspėjo mitingo dalyvius, kad jiems gali tekti kelias valandas laukti saugumo patikrinimo. Žmonės į aikštę buvo pradėti leisti maždaug 7 val. 30 minučių vietos laiku.

Daugelis rinkosi gatvėse aplink Kapitolijų. Kai kurie turėjo trumpavamzdžių ir ilgavamzdžių ginklų, leidžiamų nešiotis už nustatytos mitingo teritorijos.

24 metų Ričmondo gyventojas Brooksas, kuris viso savo vardo nenurodė, „paremti Antrosios pataisos“ atėjo su grupe draugų, kurių vienas nešėsi pusiau automatinį šautuvą AR-15.

„Apsiginkluoti – mūsų konstitucinė Dievo duota teisė. Ginklo turėjimas yra dėl ramybės. Tai apsauga“, – naujienų agentūrai AFP sakė Brooksas.

Pareigūnai stengsis užkirsti kelią Šarlotsvilio smurto pasikartojimui. 2017 metais šiame mieste vyko vienas didžiausių baltųjų viršenybės šalininkų ir kitų kraštutinių dešiniųjų susirinkimų per dešimtmetį. Jo dalyviai susipešė su atsakomojo protesto dalyviais ir vienas baltųjų viršenybės šalininkas savo automobiliu rėžėsi į minią, nužudydamas moterį ir sužeisdamas dešimtis kitų žmonių.

Teisėsaugos pareigūnai buvo griežtai kritikuojami dėl to, ką ir baltųjų viršenybės šalininkų grupės, ir protestuotojai prieš rasizmą vadino pasyviu atsaku.

Pirmadienio mitingą organizavo įtakinga teisės į ginklus gynėjų organizacija „Virginia Citizens Defense League“ (VCDL). Organizacija kasmet rengia mitingus prie Kapitolijaus, kurie paprastai būdavo maži renginiai su keliais šimtais ginklų entuziastų ir keliais kalbėtojais – respublikonų įstatymų leidėjais.

Tačiau šiais metais dalyvių tikimasi daug daugiau. Antrosios pataisos, kuri gina asmenų teisę turėti ginklų ir juos nešiotis, gynėjų grupės sako, jog Virdžinija atlieka svarbų vaidmenį kovoje su, anot jų, teisės turėti ginklų varžymais visoje šalyje.

Pataisa bėgant metams būdavo vertinama prieštaringai ir labai įvairiai interpretuojama.

Aukščiausiasis Teismas yra nusprendęs, kad asmenys turi teisę laikyti savo namų ūkiuose šaunamųjų ginklų, bet paliko valstijoms spręsti, kaip ginklai gali būti gabenami.

Neigiama reakcija į siūlomus naujus ginklų suvaržymus kilo iškart, kai tik demokratai lapkritį laimėjo daugumą Virdžinijos Senate ir Delegatų rūmuose. Labiausiai nepritariama siūlomam kovinių ginklų uždraudimui.

Valstijos demokratai taip pat remia įstatymų projektus, pagal kuriuos pistoletą ar revolverį būtų galima pirkti tik kartą per mėnesį, būtų tikrinamos visų ginklus perkančių asmenų biografijos, atskiros bendruomenės galėtų uždrausti ginklus visuomeniniuose pastatuose, parkuose ir kitose zonose. Be to, pagal vieną įstatymo projektą pareigūnai galėtų laikinai paimti ginklus iš žmonių, kurie, kaip manoma, gali kelti pavojų sau ar kitiems.

Tačiau draudimo pardavinėti pusiau automatinius šautuvus projekto buvo atsisakyta.

Priešiška reakcija į suvaržymus išplito visoje valstijoje; daugiau kaip 100 apygardų ir vietovių pasiskelbė Antrosios pataisos „draustiniais“ ir pagrasino netaikyti naujųjų įstatymų.

Prezidentas D. Trumpas, tvirtai palaikantis teisės į ginklus lobistų pastangas, pirmadienį per socialinį tinklą „Twitter“ drąsino protestuotojus.

„Demokratų partija didžioje Virdžinijos Sandraugoje labai stengiasi atimti jūsų teises [pagal] 2-ąją pataisą, – rašė jis. – Tai tik pradžia. Neleiskite, kad taip nutiktų, 2020-aisiais BALSUOKITE UŽ RESPUBLIKONUS!“

Daugelis besirenkančių aplink Ričmondo Kapitolijaus aikštę, buvo su kepurėmis, ant kurių buvo konservatyvų prezidentą remiantys užrašai „Trumpas 2020“ ir „Padaryk Ameriką vėl didžią“. Kai kurie skandavo „Dar ketveri metai!“ ar „JAV!“

Ričmondas buvo vergovę gynusios Konfederacijos sostinė, o Virdžinija tradiciškai linksta palaikyti konservatyvią politiką.