Vladimiras Putinas ir Basharas al Assadas buvo užfiksuoti vaizdo įraše besijuokiantys iš Donaldo Trumpo, rašoma independent.co.uk.

Neseniai Damaske įvykusio susitikimo metu abu lyderiai buvo nufilmuoti aptarinėjantys JAV prezidentą ir naudojantys ištrauką iš Biblijos pasityčioti iš jo asmenybės.

Lankydamiesi graikų ortodoksų bažnyčioje, V. Putinas ir B. al Assadas kalbėjosi apie Biblijoje aprašytą Sauliaus atsivertimą į krikščionybę keliaujant į Damaską. Remiantis Šventuoju Raštu, Dievas apakino krikščionis persekiojusį fariziejų Saulių. Vėliau būsimasis apaštalas atgavo regėjimą ir atsivertė į krikščionybę.

#Putin jokes #Assad should invite Trump to visit Damascus.

The leaders were referring to the Straight Street, which leads to Mariamite Cathedral of Damascus, & to Apostle Paul whose life was transformed after a vision he had as he walked on that road.#Russia pic.twitter.com/oVINjWLWNw