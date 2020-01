JAV sankcijos vis labiau smaugia Iraną

JAV sankcijų smaugiamam Iranui, anot tyrimo, gresia dar didesnė recesija, informuoja agentūra „Reuters“.

2020-2021 biudžetiniais metais laukiamas 7,2 proc. BVP sumažėjimas, prognozuoja Tarptautinis finansų institutas (IIF). Praėjusiais biudžetiniais metais Islamo Respublikos BVP traukėsi 4,6 proc.

JAV sankcijos pirmiausiai smogia Irano naftos sektoriui – dėl to šalis netenka svarbaus pajamų šaltinio. Po Irano atakos prieš JAV karines bazes Irake Vašingtonas, be to, neseniai įvedė naujas sankcijas šaliai. Baudžiamosios priemonės nukreiptos prieš aukštus Irano atstovus, susijusius su atakomis, sakė JAV iždo sekretorius Stevenas Mnuchinas. Taip pat, be kitų sektorių, sankcijos taikomos tekstilės ir kalnakasybos, taip pat perdirbimo pramonei. Sankcijų varžtai bus veržiami ir toliau, jei Iranas neišsižadės „terorizmo“.

IIF duomenimis, pastebimai mažėja Irano valiutos rezervai. Iki kovo jie, manoma, gali sumenkti iki 73 mlrd. dolerių. Tai būtų beveik 40 mlrd. dolerių mažiau nei dar prieš dvejus metus.