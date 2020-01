Skelbiama, kad dėl sąveikos su aviaciniu kuru nukentėjo mažiausiai dvidešimt moksleivių, informuoja Los Andželo priešgaisrinės saugos departamentas. Pareigūnų teigimu, iš viso medikų pagalbos prireikė 60 asmenų iš septynių rajono mokyklų.

Mokyklų kvartalo atstovai patvirtino, kad tiek vaikams, tiek personalui prireikė medikų pagalbos dėl sudirgusios odos ir kvėpavimo sutrikimų.

„Incidento metu labai daug vaikų ir mokytojų buvo lauke, visi jie daugiau ar mažiau gavo aviacinio kuro ant odos arba įkvėpė jo garų“, – teigia „Los Angeles Unified School District“ atstovai.

Pareigūnai sako, kad rimtesnės pašalinio tokio aviacinio kuro poveikio žmogaus organizmui grėsmės nėra.

„Delta“ skrydžių bendrovės keleivinis lėktuvas, kurio skrydžio numeris 89, iš Los Andželo oro uosto pakilo skrydžiui į Šanchajų, tačiau, vos tik pakilęs, susidūrė su variklio problema ir turėjo grįžti. Lėktuvas, atsikratęs kuro, saugiai nusileido oro uoste.

„Bendradarbiaujame su atsakingais pareigūnais ir domimės nukentėjusiųjų būkle“,– teigiama „Delta“ po incidento išplatintame pranešime, kuriame akcentuojama, kad kurą teko išleisti saugumo sumetimais.

#DL89 returned to LAX shortly after takeoff due to an engine issue. The aircraft jettisoned fuel to reduce landing weight. LA County Fire Dept reporting multiple patients being evaluated after some of that jettisoned fuel landed on a school playground. https://t.co/6rgrvUYPlV https://t.co/DqDQRzxQGv