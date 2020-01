Policininkai ir ugniagesiai pranešė, kad nelaimė įvyko ankstų antradienį Dompoasės mieste, apie 200 km nutolusiame nuo Ganos sostinės Akros.

„Keli žmonės patyrė sužalojimų ir buvo nuvežti į ligoninę. 29 žuvo vietoje, o dar penki mirė ligoninėje“, – naujienų agentūrai AFP sakė priešgaisrinės tarnybos atstovas Abdul Hudu Wasiu.

Tarp aukų yra 20 vyrų, 11 moterų ir trys vaikai.

Accident on Cape Coast-Takoradi Highway claims 34 lives; many more injured https://t.co/boKNPTz6hn pic.twitter.com/WOthUrWKvM