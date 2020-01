Jordanijos karalius perspėjo apie „Islamo valstybės“ sugrįžimą

Jordanijos karalius Abdullah pirmadienį perspėjo, kad džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS) persigrupuoja ir vėl aktyviai veikia Artimuosiuose Rytuose.

Nors pernai IS kovotojai buvo išvaryti iš savo paskutinės tvirtovės Sirijoje, Abdullah pareiškė „esąs labai sunerimęs, kad per pastaruosius metus matėme IS atsikūrimą ir stiprėjimą ne tik Sirijos pietryčiuose, bet ir vakarų Irake“.

„Turime reaguoti į IS sugrįžimą“, – pridūrė karalius, duodamas interviu televizijai „France 24“ prieš šią savaitę vyksiančias derybas Briuselyje, Strasbūre ir Paryžiuje.

Pasak jo, daugelis Sirijoje kovojusių užsieniečių dabar gyvena Libijoje.

„Žvelgiant iš Europos perspektyvos, artimiausiomis dienomis tai bus svarbi diskusijų tema, atsižvelgiant į faktą, kad Libija yra daug arčiau Europos,“, – pareiškė Abdullah.

„Keli tūkstančiai kovotojų paliko [Sirijos] Idlibą per šiaurinę sieną ir pateko į Libiją. Tai yra dalykas, į kurį 2020 metais turės atkreipti dėmesį regionas, taip pat mūsų draugai Europoje“, – sakė monarchas.

Kalbėdamas apie praėjusią savaitę kilusią įtampą tarp Irano ir JAV, Abdullah išreiškė viltį, kad „artimiausiais mėnesiais regionui užduosime regionui tinkamą toną ir kad tai iš tikrųjų padės „sumažinti temperatūrą“.“

„Atrodo, kad šiuo metu padėtis deeskaluojasi; tikimės, kad tokia tendencija išliks. Negalime sau leisti nestabilumo mūsų pasaulio dalyje“, - aiškino monarchas.

„Kad ir kas nutiktų Teherane, tai turės įtakos Bagdadui, Amanui, Beirutui, izraeliečių ir palestiniečių procesui“, – sakė jis.

Karalius pridūrė, kad dėl Turkijos neseniai priimto sprendimo Libijoje dislokuoti karių šalyje „kils tik daugiau painiavos“.

Abi Libijos konflikto šalys sutarė sekmadienį paskelbti paliaubas siekiant nutraukti devynis mėnesius besitęsiančias kautynes. Tokį žingsnį buvo žengta po kelias savaites tarptautinės diplomatijos pastangų ir Rusijos bei Turkijos – regiono įtakingų veikėjų – raginimų nutraukti ugnį.

Lapkritį paskelbtoje JT ataskaitoje teigiama, jog kai kurios šalys pažeidžia Libijai paskelbtą ginklų embargą, galiojantį nuo 2011 metų, kai buvo nuverstas diktatorius Muamaras Kadhafi.

Jordanija ir Jungtiniai Arabų Emyratai reguliariai tiekė ginkluotę Libijos autokrato Khalifos Haftaro pajėgoms, kurias remia Turkijos varžovai regione – Saudo Arabija, Egiptas ir JAE.

Jordanija, kurios stabilumas laikomas gyvybiškai svarbiu neramiems Artimiesiems Rytams, yra priėmusi apie 1,3 mln. pabėgėlių iš kaimyninės karo draskomos Sirijos.