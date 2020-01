Į pietus nuo Manilos esantis ugnikalnis išsiveržė sekmadienį, bet pranešimų apie nukentėjusius žmones arba padarytą didelę žalą kol kas nebuvo. Tačiau vėjas pelenų debesis nunešė daugiau kaip 100 km į šiaurę, iki pat sostinės, todėl teko uždaryti pagrindinį šalies oro uostą ir atšaukti daugiau kaip 240 vidaus ir tarptautinių skrydžių.

Iš ugnikalnio išmestų pelenų stulpas pakilo į kilometro aukštį. Vaizdingoje, turistų pamėgtoje vietovėje esančio kalno rajone buvo juntami keli požeminiai smūgiai.

My friend forwarded this video and this is scary. I pray for everyone's safety, those families who are within the vicinity of Taal Volcano. Please be safe, wear masks and evacuate to a safer place if it's needed. pic.twitter.com/i2AtoR3ws4