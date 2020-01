Regioninės krizės įkarštyje Kataro šeichas atvyko vizito į Iraną

Kataro šeichas Tamimas bin Hamadas al Thani sekmadienį atvyko į Teheraną, pranešė Irano žiniasklaida.

Šeichas atvyko regione kilus krizei po JAV karinio smūgio Bagdade, kai žuvo įtakingas iraniečių generolas, ir Irano atsakomųjų smūgių bazėms Irake, kuriose yra dislokuota JAV karių.

Kataras yra artimas Jungtinėms Valstijoms; šioje šalyje yra įsikūrusi didžiausia Vašingtono karinė bazė regione, tačiau šalis taip pat palaiko tvirtus ryšius su Teheranu, su kuriuo dalijasi didžiausiu pasaulyje dujų telkiniu.

Šeichas T. bin Hamadas al Thani į Irano sostinę atvyko apie vidurdienį, pranešė pusiau oficiali naujienų agentūra ISNA.

Numatyta, kad šeichas po pietų susitiks su Irano prezidentu Hassanu Rouhani, pranešė ISNA.

„Taip, tai patvirtinta“, – pranešė Kataro vyriausybės komunikacijos biuro pareigūnas ir pridūrė, kad šeichas T. bin Hamadas al Thani į Iraną pirmojo oficialaus vizito šioje šalyje atskrido po sustojimo Omane.

Šeichas sekmadienio rytą išvyko iš Dohos į Maskatą „pareikšti užuojautos dėl sultono Qabooso bin Saido al Saido mirties“, pranešė valstybinė Kataro naujienų agentūra.

Sausio 3 dieną įtakingas Irano generolas Qasemas Soleimani žuvo per JAV drono smūgį. Iranas už Q. Soleimani žūtį atkeršijo apšaudydamas raketomis Irake dislokuotą amerikiečių kariuomenę, kuri, pasak JAV prezidento Donaldo Trumpo, nenukentėjo.

Be to, Iranas šeštadienį pripažino, kad trečiadienį netoli Teherano netyčia numušė ukrainiečių keleivinį lėktuvą. Per katastrofą žuvo visi 176 orlaivyje buvę žmonės.

Kataro santykiai su šiitų dominuojamu Iranu, kuris yra laikomas pagrindiniu sunitų valdomos Saudo Arabijos konkurentu regione, yra vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių krizę tarp Kataro ir buvusių jo sąjungininkų.

Saudo Arabija, Bahreinas, Jungtiniai Arabų Emyratai ir Egiptas 2017 metais nutraukė ryšius su Kataru, kaltindami Dohą ekstremizmo palaikymu ir pernelyg artimais santykiais su Iranu, nors pats Kataras šiuos kaltinimus neigia.