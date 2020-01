Rusijos laivas ignoravo apie gresiantį susidūrimą perspėjančius garso signalus, siųstus minininko „USS Farragut“ ir buvo labai prie jo priartėjęs, kai galiausiai pasuko, nurodė JAV 5-asis laivynas. Amerikiečių kariškiai taip pat paskelbė šio incidento vaizdo įrašą.

„Nors Rusijos laivas ėmėsi veiksmų, pirminis vengimas laikytis tarptautinių taisyklių, kai jis agresyviai artinosi, didino susidūrimo riziką“, – sakoma Pentagono pranešime.

On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe