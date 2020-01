Iždo sekretorius: JAV skelbia papildomas sankcijas Iranui smogs šalies ekonomikai

Po Irano surengtų atakų prieš JAV dalinius Irake Vašingtonas paskelbė Teheranui naujas ekonomines sankcijas. Tai penktadienį pranešė valstybės sekretorius Mike‘as Pompeo ir iždo sekretorius Stevenas Mnuchinas.

Naujos baudžiamosios priemonės, be kita ko, nukreiptos prieš Irano plieno sektorių. Be to, sankcijos bus taikomos aštuoniems aukštiems Irano režimo atstovams, susijusiems su pastarosiomis atakomis prieš amerikiečių pajėgas, sakė M. Pompeo.

JAV iždo sekretorius Stevenas Mnuchinas ką tik paskelbė, kad prezidentas Donaldas Trumpas pasirašys vykdomąjį įsakymą, nustatantį naujas sankcijas Iranui, kuris, jo teigimu, atimtų milijardus dolerių iš Irano ekonomikos. JAV taip pat nusitaikė į 8 Irano pareigūnus, - savo Twitter paskyroje rašo NBC News korespondentė Baltuosiuose rūmuose Yamiche Alcindor.

Valstybės sekretorius Mike'as Pompeo teigia, kad „mes turėjome konkrečios informacijos apie gresiančią grėsmę JAV ambasadose ir Amerikos kariniuose taikiniuose. Tik nežinojome tikslaus laiko“.

Prieš kelias valandas M. Pompeo sakė „Fox“ žinioms: „tiksliai nežinojome kada ir tiksliai nežinojome, kur, bet tai buvo tikra. Tai nutiko ir amerikiečių gyvybėms iškilo pavojus ... Jis (Donaldas Trumpas) nusprendė teisingai, o amerikiečiai dėl to yra saugesni“.

HAPPENING NOW: Sec. of State Mike Pompeo, Treasury Sec. Steven Mnuchin announce additional Iran sanctions. https://t.co/SzlRoza6J4 — ABC News (@ABC) January 10, 2020

Naujosios sankcijos skirtos „sustabdyti Irano režimo pasaulinę teroristinę veiklą“, S. Mnuchinas teigė, kad bausmės darys poveikį pramonei, įskaitant statybos sektorių, apdirbamąją pramonę, tekstilės, kasybos, plieno ir geležies pramonės šakas.

Kitos sankcijos skirtos aštuoniems aukšto rango Irano pareigūnams, kurie, administracijos teigimu, dalyvavo šios savaitės balistinių raketų puolime prieš JAV esančias bazes Irake ir koalicijos karius. M. Pompeo sakė, kad nuobaudų tikslas yra Irano „vidinio saugumo aparatas“.

Ketvirtadienį apžvelgdamas sankcijas, D. Trumpas sakė, kad galiojančios sankcijos „buvo labai griežtos, tačiau dabar jos gerokai padidintos“.

„Šiais veiksmais atkirsime milijardus dolerių nuo palaikymo Irano režimui“, – žurnalistams sakė S. Mnuchinas per bendrą spaudos konferenciją su valstybės sekretoriumi Mike'u Pompeo (Maiku Pompėju).

„Visų pirma, [JAV] prezidentas išleido dekretą, suteikiantį teisę taikyti sankcijas bet kuriam asmeniui, kuris turi turto, dirba, prekiauja ir dalyvauja Irano ekonomikos sektorių veikloje, įskaitant statybą, gamybą, tekstilės pramonę ir kasybą“, – pareiškė iždo sekretorius.

„Antra, skelbiame 17 specialiųjų sankcijų didžiausiems Irano geležies ir plieno gamintojoms, trims Seišeliuose įsikūrusioms organizacijoms ir vienam laivui, prisidedančiam prie prekių gabenimo“, – tęsė Iždo departamento vadovas.

„Trečia, imamės veiksmų prieš aštuonis aukšto rango Irano pareigūnus, prisidėjusius prie destabilizuojančios Irano režimo veiklos ir susijusius su antradienį suduotais balistinių raketų smūgiais“, – pridūrė S. Mnuchinas.

DELFI primena, kad sprendimas padidinti sankcijas buvo priimtas dėl šią savaitę aštrėjančios įtampos tarp JAV ir Irano. JAV išpuolio metu nužudė svarbiausią Irano generolą Qasemą Soleimani. Po to Iranas smogė karinėms bazėms Irake, kuriose buvo JAV kariškių. Išpuolio metu, kaip manoma, netyčia buvo numuštas civilinis Ukrainos keleivinis lėktuvas. Po šio išpuolio D. Trumpas pažadėjo stiprinti sankcijas Iranui ir niekada neleisti šaliai turėti branduolinio ginklo.