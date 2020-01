Žiniasklaida: JAV siūlo Iranui derybas be išankstinių sąlygų

Vašingtonas pasiūlė Iranui vesti tiesiogines derybas, ketvirtadienį pranešė Vokietijos visuomeninis transliuotojas „Deutsche Welle“, remdamasis JAV ambasadorės prie Jungtinių Tautų Kelly Craft laišku JT Saugumo Tarybai.

Laiške rašoma, kad Vašingtonas „pasirengęs vesti rimtas derybas su Iranu be jokių išankstinių sąlygų, kad būtų užkirstas kelias kilti naujoms grėsmėms tarptautinei taikai ir saugumui ar Irano režimui eskaluoti [įtampą]".

Be to, laiške teisinama amerikiečių pajėgų operacija Irake, per kurią buvo nukautas įtakingas iraniečių generolas Qasemas Soleimani. Teigiama, kad ši operacija buvo surengta vadovaujantis JT Chartijos 51-uoju straipsniu, numatančių valstybių teisę į savigyną.

Tuo pat metu laiške įspėjama, kad Jungtinės Valstijos, gindamos savo interesus Artimuosiuose Rytuose, gali surengti naujų akcijų.

„Deutsche Welle“ informuoja, kad Irano nuolatinis atstovas prie JT Majidas Takhtas Ravanchi taip pat laišku kreipėsi į Saugumo Tarybą. Laiške rašoma, kad Irano raketų smūgis dviem bazėms Irake, kur dislokuota JAV karių, buvo savigynos aktas ir proporcingas atsakas į Q. Soleimani nužudymą.