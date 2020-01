Buvęs Trumpo patarėjas: jei Senatas pateiks šaukimą, liudysiu per apkaltą

Buvęs Baltųjų rūmų nacionalinio saugumo patarėjas Johnas Boltonas pirmadienį pareiškė esąs „pasiruošęs liudyti“, jeigu būtų iškviestas Senato, nagrinėsiančio prezidento Donaldo Trumpo apkaltos bylą.

J. Boltonas, rugsėjį palikęs Baltuosius rūmus, sakė visapusiškai apsvarstęs šį klausimą ir nusprendęs, kad vykdytų Senato šaukimą, jeigu jį gautų.

„Padariau išvadą, jog jeigu Senatas pateiktų šaukimą man liudyti, būsiu pasiruošęs liudyti“, – sakoma jo pranešime.

Senato respublikonų daugumos lyderis Mitchas McConnellas viešai sakė nepritariąs siūlymams iškviesti naujų liudytojų, nors demokratai pageidauja, kad duotų parodymus J. Boltonas ir kiti veikėjai, neliudiję, kai ankstesnį tyrimo etapą vykdė Atstovų Rūmai.

Atstovų Rūmų pirmininkė Nancy Pelosi delsia perduoti Senatui Kongreso žemųjų rūmų parengtų D. Trumpo apkaltos straipsnius, siekdama užsitikrinti, kad būtų leista iškviesti naujų liudytojų. Senato demokratų mažumos lyderis Chuckas Schumeras siūlė iškviesti kelis liudytojus, įskaitant J. Boltoną, bet M. McConnellas šiuos raginimus iki šiol atmesdavo.

Kol kas neaišku, kad N. Pelosi galiausiai perduos apkaltos straipsnius. Jeigu ji nuspręs tai padaryti artimiausiomis dienomis, apkaltos procesas Senate galėtų prasidėti jau šią savaitę.

Gruodžio 18-ąją per istorinius balsavimus demokratų dominuojamuose Atstovų Rūmuose buvo patvirtinti oficialūs kaltinimai, kad JAV prezidentas piktnaudžiavo valdžia ir trukdė Kongresui tirti jo veiksmus. Toliau šis procesas turi persikelti į respublikonų dominuojamą Senatą, bet to nebus galima padaryti, kol aukštiesiems rūmams nėra oficialiai perduoti apkaltos straipsniai.

„Negalime surengti teismo be straipsnių, – pirmadienį per „Twitter“ parašė M. McConnellas. – Paties Senato taisyklės to nenumato. Taigi, kol kas tenkinamės įprastu Senato darbu, kol Atstovų Rūmų demokratai toliau kapstosi. Kol kas.”