Nuotrauka buvo paskelbta antradienį paskyroje „Detroit Fire Incidents Page“. Po ja buvo užrašas: „Komandos nariai pasinaudojo proga pasidaryti asmenukę Naujiesiems metams“.

Kaip pareiškė miesto priešgaisrinės tarnybos komisaro pavaduotojas Dave`as Fornellas, namas, kurio fone fotografavosi ugniagesiai, buvo tuščias. Anot jo, ugniagesiai kolektyvine nuotrauka norėjo pažymėti savo kolegos išėjimą į pensiją.

Priešgaisrinės tarnybos vadovas Ericas Jonesas pavadino nuotrauką „nederama ir neprofesionalia“. Pasak komisaro, dėl jos bus atliktas tyrimas ir imtasi drausminių priemonių. „Esama daug būdų pažymėti išėjimą į pensiją. Pozavimas degančio pastato fone nėra vienas iš jų“, - pabrėžė jis. „Už kiekvieno gaisro – sielvartaujanti šeima arba nekilnojamojo turto savininkas“, - pridūrė E. Jonesas.

An investigation has been launched after this photograph of Detroit firefighters posing in front of a burning building was posted online. pic.twitter.com/59CWXZGJGy