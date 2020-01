Pompeo atidėjo šią savaitę planuotą vizitą į Ukrainą

Dėl pastarųjų įtampų Irake JAV valstybės sekretorius Mike‘as Pompeo iki atskiro sprendimo atidėjo šią savaitę planuotą savo kelionę į Ukrainą. Vizitas bus surengtas netolimoje ateityje, trečiadienį paskelbė Valstybės departamentas.

M. Pompeo ketino vykti į Ukrainą, kad pabrėžtų JAV vyriausybės paramą šalies suverenumui ir teritoriniam integralumui. Iš Kijevo jis dar norėjo keliauti į Kazachstaną, Uzbekistaną, Baltarusiją ir Kiprą.

M. Pompeo dabar liks Vašingtone, kad stebėtų įtemptą situaciją Irake ir garantuotų visų JAV piliečių Artimuosiuose Rytuose saugumą, pareiškė Valstybės departamentas. Prie JAV ambasados Bagdade pastarosiomis dienomis vyko smurtiniai protestai – dėl to JAV į regioną permetė papildomų karių.

Kijeve M. Pompeo, be kitų, turėjo susitikti su prezidentu Volodymyru Zelenskiu. JAV, be kita ko, teikia Ukrainai karinę paramą. Trumpam sulaikyta 400 mln. dolerių parama Ukrainai vaidina svarbų vaidmenį apkaltos JAV prezidentui Donaldui Trumpui procese. M. Pompeo kelionė būtų pirmasis aukštas JAV vyriausybės nario vizitas po to, kai rudenį į dienos šviesą iškilo vadinamoji Ukrainos afera.