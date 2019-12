Afganistano šiaurėje per Talibano ataką prieš afganų pajėgas žuvo 14 žmonių

Afganistano šiaurėje per pirmadienį priešaušriu surengtą Talibano ataką provyriausybinės sukarintos grupės komplekse žuvo 14 afganistaniečių saugumo pajėgų narių, pranešė vietos pareigūnas.

Talibanas netrukus prisiėmė atsakomybę už ataką, kuri buvo surengta nepaisant vos prieš kelias valandas naujienų agentūrai AP talibų pareigūnų pateiktos informacijos, kad jų tarybos lyderiai sutarė dėl laikino ugnies nutraukimo visoje šalyje. Neaišku, ar šis ugnies nutraukimas įsigalios.

Tarp pirmadienio atakos Džozdžano provincijoje aukų yra 13 provyriausybinės sukarintos grupės narių, sakė gubernatoriaus atstovas Abdul Maroofas Azeras. Vienas žuvusysis yra policininkas.

Dar penki minėtų sukarintų pajėgų nariai buvo sužeisti, o du dingo, nurodė A. M. Azeras. Pasak jo, pastiprinimas vėliau pasiekė tą rajoną ir dabar vyriausybė jau yra susigrąžinusi komplekso kontrolę.

Tuo metu JAV kariškiai savo dienos pranešime apie karines operacijas su afganistaniečių pajėgomis nurodė, kad visoje šalyje buvo nukauta 30 Talibano kovotojų, o dar keli sukilėliai buvo sulaikyti.

Talibanas pastarosiomis dienomis suintensyvino savo atakas Afganistano šiaurėje. Sekmadienį per ataką prieš vietos sukarintos grupės kompleksą Tacharo provincijoje žuvo mažiausiai 17 šios grupės narių afganistaniečių.

Penktadienį pietinėje Helmando provincijoje dešimt karių žuvo Talibanui atakavus vieną patikrinimo postą.

Praėjusį pirmadienį per kovos veiksmus šiaurinėje Kundūzo provincijoje žuvo amerikiečių karys. Talibanas prisiėmė atsakomybę už pakelės bombos sprogimą Kundūze ir nurodė, kad buvo taikytasi į amerikiečių ir afganistaniečių pajėgas.

Be to, praėjusį antradienį šiaurinėje Balcho provincijoje per Talibano ataką prieš patikrinimo postą žuvo mažiausiai septyni afganų armijos kariai. Dar šeši afganistaniečių kariai toje provincijoje žuvo ketvirtadienį, per ataką prieš armijos bazę.

Talibai dabar kontroliuoja ar turi įtakos beveik pusėje Afganistano teritorijos. Ekstremistai beveik kasdien rengia išpuolius prieš Afganistano ir JAV pajėgas, taip pat – prieš vyriausybės pareigūnus. Šalyje taip pat žūsta daug civilių, patenkančių į kryžminę ugnį ar sprogstant kovotojų paliekamoms pakelės bomboms.

Šiuo metu Talibano pozicijos yra stipriausios per 18 metų trunkantį karą – ilgiausią Amerikos konfliktą.

Vašingtonas reikalavo ugnies nutraukimo prieš bet kokį taikos susitarimo pasirašymą. Taikos susitarimas sudarytų sąlygas Jungtinėms Valstijoms išvesti savo karius iš Afganistano.

Baltieji rūmai sakė, kad nekomentuos pranešimų apie ugnies nutraukimą. Talibanas nenurodė konkrečios ugnies nutraukimo trukmės, tačiau buvo užsimenama, kad paliaubos laikysis 10 dienų.

JAV nori, jog į bet kokį taikos susitarimą būtų įtrauktas Talibano pažadas, kad Afganistanu nebus naudojamasi kaip teroristinių organizacijų baze.

Šiuo metu Afganistane yra maždaug 12 tūkst. JAV karių.