Pasak vietos žiniasklaidos pranešimų, krovininis laivas Stambule užplaukė ir įstrigo ant kranto.

Laivas su Liberijos vėliava Turkijoje ant kranto įstrigo penktadienį. Apie nukentėjusiuosius nepranešama.

Dėl šio incidento pareigūnai uždarė Bosforo sąsiaurį – vaizdingą ir laivų pilną vandens kelią, kertantį didžiausią Turkijos miestą.

Pasak CNN padalinio Turkijoje, iš karto po incidento nebuvo jokių pranešimų apie nukentėjusiuosius. Buvo pranešta, kad laivas įsirėžė į pastatus, tačiau nuotraukose matyti, jog laivas užstrigo krante.

Agentūra „Tribeca Shipping“ pranešė, kad eismas Bosforo sąsiauryje uždarytas.

CNN padalinio Turkijoje teigimu, konteinervežis „Songa Iridium“ buvo pastatytas 2008-aisiais.

#Turkey Container ship with #Liberia flag #SONGA #IRIDIUM stranded at #Bosporus area. Five support ships provide assistance. Bosporus strait are closed temporarily pic.twitter.com/59fjNBvJIq

Worried Istanbul residents watch Liberia-flagged cargo ship Songa Iridium as it removed from the coast which it crashed at Istanbul’s Bosphorus shore. Another accident highligting Security concerns at Bosphorus. pic.twitter.com/jxIRE8BhkB