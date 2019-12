Kalėdų proga popiežius Pranciškus pasiuntė besąlygiškos meilės žinią papildyta 11.00

Popiežius Pranciškus trečiadienį pasiuntė 1,3 mlrd. pasaulio katalikų besąlygiškos meilės žinią, sakydamas: „Dievas toliau myli mus visus, nes ir blogiausius iš mūsų.“

„Gali būti, kad laikotės klaidingų idėjų, kad esate visiškai sujaukę padėtį, bet Viešpats jus tebemyli“, – sakė pontifikas žmonėms, susirinkusiems Vatikane į Piemenėlių mišias Šv. Petro bazilikoje.

Argentinietis popiežius taip pat pabrėžė „besąlygišką“ meilę, bet šiais metais ėmėsi pastangų, kad nebebūtų nutylimi pedofilijos incidentai, Katalikų Bažnyčią sukrėtus tūkstančiams pranešimų apie kunigų vykdyto lytinio išnaudojimo atvejus visame pasaulyje ir kaltinimų, kad aukšto rango dvasininkai šiuos nusikaltimus dangstė.

Šį mėnesį Pranciškus panaikino popiežiškosios paslapties taisyklę seksualinio išnaudojimo bylose, anot kritikų, trukdžiusią kunigams ir nukentėjusiems pranešti apie netinkamą elgesį. Gegužę jis paskelbė itin svarbų įpareigojimą žinantiems apie lytinį išnaudojimą pranešti apie šį elgesį savo vyresniesiems.

Pranciškus trečiadienį vidurdienį jau septintą kartą per savo pontifikatą aukos tradicines Kalėdų mišias Šv. Petro aikštėje, per kurias paskelbs kalbą „Urbi et Orbi“ („Miestui ir pasauliui“).

Tuo metu tūkstančiai palestiniečių ir atvykėlių iš svetur antradienį susirinko Izraelio okupuoto Vakarų Kranto mieste Betliejuje, gerbiamame krikščionių kaip Jėzaus gimimo vieta.

Keli šimtai maldininkų buvo susirinkę Kristaus Gimimo bažnyčioje per vidurnakčio mišias, kuriose taip pat dalyvavo palestiniečių prezidentas Mahmudas Abbasas. Dar šimtai stebėjo ceremoniją per ekranus, pastatytus prie šventovės.

„Ypatingi linkėjimai“ Gazai



Tačiau šventiniuose renginiuose dalyvavo mažiau krikščionių iš Gazos Ruožo negu ankstesniais metais, nes Izraelis išdavė leidimus tik apie 300 iš maždaug 900 asmenų, norėjusių jiems gauti, sakė Šventosios žemės Bažnyčių lyderių patarėjas Wadie Abunassaras.

Betliejuje vidurnaktį pradėjus gausti varpams arkivyskupas Pierbattista Pizzaballa, aukščiausio rango katalikų dvasininkas Artimuosiuose Rytuose, vadovavo giedant giesmes ir meldžiantis.

„Viso pasaulio krikščionys žvelgia į mus, į Betliejų“, – kalbėjo jis.

„Ypatingi linkėjimai – mūsų broliams ir seserims Gazoje, su kuriais švenčiau Kalėdas prieš dvi dienas“, – pridūrė jis.

P. Pizzaballa, turėjęs kirsti Izraelio pastatytą skiriamąją užtvarą, kad iš Jeruzalės atvyktų į Betliejų, atvažiavęs sakė, kad dabar yra sunkus metas, bet taip pat esama priežasčių vilčiai.

„Šiuo metu matome politikos silpnumą, didžiulių problemų dėl ekonomikos ir nedarbo, rūpesčių šeimose“, – kalbėjo jis.

„Kita vertus, lankydamas šeimas, parapijas ir bendruomenes matau didelį įsipareigojimą... ateičiai. Kalėdos mums yra vilties šventė“, – pridūrė arkivyskupas.

Anksčiau saulėtą Kūčių dieną keli tūkstančiai žmonių Betliejuje stebėjo palestiniečių skautų paradą priešais didžiulę kalėdinę.

„Bažnyčia yra graži ir padeda geriau suprasti, ką žinome iš Biblijos, – sakė šiame mieste viešinti amerikietė, vardu Laneda. – Viskas yra labai reikšminga.“

Tuo metu Prancūzijos katalikai išgyveno liūdną momentą, nes Paryžiaus Dievo Motinos katedroje, balandį smarkiai nuniokotoje didžiulio gaisro, pirmąsyk nuo 1803 metų nebuvo aukojamos Piemenėlių mišios.

Be to, Filipinuose, kur katalikai sudaro gyventojų daugumą, Kalėdas aptemdė taifūnas „Phanfone“, atnešęs smarkius vėjus ir liūtis. Daug žmonių šventinę dieną sutiko įstrigę jūrų ir oro uostuose arba evakuacijos centruose.