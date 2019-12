Trumpas Kalėdas švęs savo golfo klube Floridoje, Johnsonas – Karibų saloje

Daugelio valstybių lyderiai atideda į šalį visus darbus ir ruošiasi su artimaisiais sutikti Kalėdas.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas kartu su pirmąja ponia dar praėjusios savaitės pabaigoje išvyko pailsėti į savo golfo kurortą „Mar-a-Lago“ Floridos Palm Byčo mieste.

Praėjusį savaitgalį valstybės vadovas čia sužaidė kelias golfo partijas su garsiu Amerikos radijo laidų vedėju Rushu Limbaugh ir profesionaliu golfo žaidėju Jamesu Hermanu.

Antradienį D. Trumpas turėtų dalyvauti vaizdo konferencijoje su amerikiečių kariškiais.

Tuo metu Jungtinės Karalystės karališkoji šeima Kalėdų šventes sutiks Sandringamo dvare Norfolko grafystėje Rytų Anglijoje. Monarchė Elizabeth II ir kiti karališkosios šeimos nariai per Kūčias tradiciškai vakarieniaus žvakių šviesoje, o per Kalėdas dalyvaus šventinėse mišiose.

Trečiadienį britai taip pat išgirs tradicinį monarchės kalėdinį kreipimąsi.

JK vyriausybės vadovas Borisas Johnsonas, kaip praneša žiniasklaida, kartu su savo partnere Carrie Symonds sutikti švenčių vyksta į Mastiko salą Karibų jūroje.

Švedijos karališkoji šeima tradiciškai susirenka kalėdinių pietų Drotningholmo rūmuose Stokholmo Loveno saloje. Karaliaus Carlo XVI Gustafo šeimos nariai kasmet filmuoja vaizdo siužetus, kuriuose užsiima įvairia kalėdine veikla, pavyzdžiui, kepa sausainius, važinėja rogėmis ar patys gamina kalėdinius žaisliukus.

Monako kunigaikštis Albertas II kartu su šeima kasmet rengia priėmimą, į kurį pakviečiama per 600 vaikų nuo 5-erių iki 12-os metų. Vaikams dovanojamos dovanos, jie žiūri spektaklį, be to, juos aplanko Kalėdų Senelis.

Apie profesinių sąjungų protestų ir streikų krečiamos Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono ir jo sutuoktinės Brigitte Kalėdų planus nepranešama. Žiniasklaida prognozuoja, kad šventiniu laikotarpiu nebus išvengta transporto eismo sutrikimų. Prieš pensijų reformą protestuojančios profesinės sąjungos anksčiau pranešė, kad per šventes tęs savo akcijas.

Ispanijos karališkoji šeima Kalėdų išvakarėse paskelbs tradicinį kreipimąsi į tautą. Sarsuelos rūmuose netoli Madrido rengiami iškilmingi pietūs.

Belgijos karalius Philippe'as kartu su žmona Mathilde ir vaikais Karališkuosiuose rūmuose stebės kalėdinių dainų koncertą.

Vokietijos prezidentas Frankas-Walteris Steinmeieris savo kalėdiniame kreipimesi akcentuos demokratijos svarbą.

„Mums reikia demokratijos, bet aš manau, kad šiuo metu demokratijai labiausiai reikia mūsų“, – sakoma prezidento kreipimosi ištraukose, kurias paskelbė šalies žiniasklaida. Visas kreipimasis bus transliuojamas gruodžio 25-ąją.

Pasaulio lyderiai ir politikai aktyviai skelbia kalėdinius sveikinimus socialiniuose tinkluose.

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von del Leyen (Urzula fon der Lajen) linki, kad „2020-ieji taptų didžiais metais Europai ir kiekvienam europiečiui“.

Tuo metu JK premjeras B. Johnsonas ragina britus šventiniu laikotarpiu nesipykti ir linki jiems gerų Kalėdų.

„Tikiuosi, kad gerai praleisite šias dienas. Pasistenkite per daug nesiginčyti su sutuoktinių artimaisiais ar dar kažkuo. Ir nepriklausomai nuo to, kas esate, kur esate, kaip švenčiate – laimingų jums Kalėdų“, – sako B. Johnsonas socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbtame vaizdo kreipimesi.

Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen (Marin Le Pen) taip pat paskelbė savo kalėdinį sveikinimą, linkėdama prancūzams vienybės bei sutarimo.