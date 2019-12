Turėdama lėktuvnešį „Shandong“ Kinija tampa viena iš nedaugelio valstybių, turinčių ne vieną šio tipo laivą. Kaip pranešama, Pekinas šiuo metu statosi trečiąjį lėktuvnešį.

„Shandong“ yra pirmasis savarankiškai pasistatytas lėktuvnešis. Antradienį jis buvo perduotas Liaudies išvadavimo armijos karinėms jūrų pajėgoms Sanjos uoste pietinėje Hainano saloje.

Kaip praneša valstybinė žiniasklaida, ceremonijoje dalyvavo Kinijos prezidentas Xi Jinpingas.

China's 2nd aircraft carrier, the country's first domestically built one, was named Shandong (hull 17), and was commissioned into the Chinese Navy on Tuesday. It is based in Sanya of Hainan Island, at the doorstep of the #SouthChinaSea #ChinaDefense https://t.co/pdNTxgSvsI pic.twitter.com/5yeYnpAt0F