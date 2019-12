Socialiniame tinkle „Twitter“ paauglės paskelbtas įrašas išprovokavo irzlią pastaruoju metu daug kritikos sulaukiančios Vokietijos geležinkelių operatorės reakciją.

G. Thunberg įrašą paskelbė vėlų šeštadienio vakarą, važiuodama vienu iš DB traukinių namo iš COP25 klimato viršūnių susitikimo Madride. Įrašas skelbė: „Keliauju perpildytais traukiniais per Vokietiją. Pagaliau esu pakeliui namo!“.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o