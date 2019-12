Pietų Filipinus supurtė 6,8 balo žemės drebėjimas papildyta

Pietinę Filipinų Mindanao salą sekmadienį supurtė galingas 6,8 balo žemės drebėjimas, pranešė geologai.

Toje pačioje teritorijoje spalį taip pat įvyko požeminių smūgių.

Drebėjimo epicentras buvo į pietus nuo daug gyventojų turinčio Davao miesto, bet JAV Geologijos tarnyba (USGS) pabrėžė, jog esama „mažos tikimybės, kad bus aukų ar žalos“ dėl šio požeminio smūgio.

Cunamio grėsmė taip pat nepaskelbta, nurodė USGS.

Pietų Filipinus sekmadienį supurtęs smarkus žemės drebėjimas pareikalavo mažiausiai vienos gyvybės ir lėmė vieno pastato griūtį, pranešė pareigūnai.

Pasak jų, dar ieškoma dingusiais laikomų žmonių, kurie gali būti įstrigę po griuvėsiais.

Filipinų vulkanologijos ir seismologijos institutas nurodė, kad 6,9 balo drebėjimas smogė maždaug už 6 km į šiaurės vakarus nuo Padados miesto Pietų Davao provincijoje esančiai vietovei. Požeminio smūgio hipocentras buvo 30 km gylyje.

Pastaraisiais mėnesiais regioną sukrėtė keli galingi žemės drebėjimai.

Šalia Pietų Davao Matanao miesto esančiame kaime sugriuvus namui žuvo mergaitė, pranešė pareigūnai.

Pietų Davao gubernatorius Douglasas Cagasas (Daglasas Kagasas) nurodė, kad Padados centre po drebėjimo sugriuvo trijų aukštų pastatas, kuriame veikė maisto prekių parduotuvė. Po griuvėsiais įstrigo nežinomas skaičius žmonių.

Radijui DZMM D. Cagasas sakė, kad vyksta paieškos ir gelbėjimo operacija, ir pridūrė, kad jo provincijoje buvo sužalota kažkiek žmonių.

Matanao meras Vincentas Fernandezas (Vinsentas Fernandesas) pranešė, kad jo rotušė, du tiltai ir dar keli pastatai, kuriems jau buvo padaryta žalos per ankstesnius drebėjimus, smarkiai nukentėjo nuo požeminio smūgio.

Filipinai priklauso dideliu seisminiu aktyvumu pasižyminčiam Ramiojo vandenyno „ugnies žiedui“, besitęsiančiam nuo Kamčiatkos per Japoniją, Pietryčių Aziją ir Ramiojo vandenyno salynus.

Maždaug tą pačią teritoriją Mindanao saloje spalį per kelias savaites sukrėtė trys galingesni kaip 6 balų požeminiai smūgiai, pareikalavę daugiau nei dviejų dešimčių gyvybių ir padarę didelės žalos biurų pastatams, mokykloms ir daugiabučiams.

Dešimtys tūkstančių žmonių dėl drebėjimų buvo priversti persikelti į laikinas pastoges dėl to, kad jų namai buvo sugriauti, arba dėl baimės grįžti namo, nurodė vyriausybė.

Daugumą mirčių spalį lėmė griūvančios sienos ir krentančios nuolaužos. Vieną paauglį prispaudė nuvirtusi siena, kai jis bandė pabėgti iš griūvančios mokyklos.

Be to, gyvybių pareikalavo akmenų ir žemės nuošliaužos, kurias sukėlė galingi požeminiai smūgiai. Per šiuos incidentus sužaloti mažiausiai 400 žmonių.

Labiausiai nukentėjusiose vietovėse, kurių ilgai negalėjo pasiekti pagalba, kai kurie kaimų gyventojai glaudėsi palapinėse prie greitkelio ir prašė pravažiuojančiųjų maisto ir vandens.

Po spalio drebėjimų gelbėtojai važinėjo po miestelius ieškodami žuvusiųjų ir ragindami šeimas palikti savo namus, kuriems pavojų kėlė nuošliaužos. Kalnų kaimuose įstrigę gyventojai orlaiviais buvo nuskraidinti į saugią vietą.