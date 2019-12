Trumpas nusitaikė į tualetus, internautai žaibiškai pasičiupo naują sensaciją

Naujausias Donaldo Trumpo dereguliavimo taikinys: Amerikos tualetai. Prezidentas paskelbė, kad reikalauja federalinės vandens naudojimo efektyvumo standartų peržiūros vonios kambariui skirtuose įrenginiuose ir pasiskundė, kad namuose su silpnu vandens slėgiu „žmonės vandenį tualete nuleidžia 10, net 15 kartų, nors turėtų tik kartą“.

Jis pažymėjo, kad vonios kambario įrenginiuose vanduo teka silpna srovele.

„Praktiškai neįmanoma nusiplauti rankų, nes iš maišytuvo išleidžiama per mažai vandens, ir galiausiai tenka palikti maišytuvą įjungtą ilgesnį laiką, o rankoms nusiplauti prireikia kur kas daugiau laiko, nors sunaudojamas tas pats vandens kiekis“, – kalbėjo jis Baltųjų rūmų renginyje, kuriame dalyvavo smulkaus verslo atstovai.

Jis sakė, kad Aplinkos apsaugos agentūra (EPA) jau atsižvelgė į jo rekomendacijas.

Internetas greitai pasičiupo naują sensaciją ir pasiūlė begalę būdų iš jos pasišaipyti: skatologinį, politiškai profanišką, spaudoje neskelbtiną.

Tviteryje sparčiai išplito grotažymė #ToiletTrump. Vienas asmuo paskelbė prezidento žodžius epiniu „Žvaigždžių karų“ formatu „Vandens slėgis: epizodas VIII“, kur spontaniškas D. Trumpo pasisakymas didingai slenka plačiame ekrane.

D. Trumpas pažymėjo, kad peržiūrėti standartus reikalauja „sveika nuovoka“, nes dušai, jo teigimu, „tyliai sruvena“, o tualetai dėl pakartotinio nuleidimo „sunaudoja daugiau vandens“.

Reglamentų atšaukimas

Nuo to laiko, kai 2017 m. pradėjo eiti prezidento pareigas, D. Trumpas atšaukė ne vieną reglamentą, daugiausia dėmesio skirdamas aplinkosaugos taisyklėms, kurios buvo įvestos ar pasiūlytos B. Obamos administracijos valdymo laikotarpiu. Prezidentas mėgsta vaizduoti save kaip aplinkos gynėją, nors kritikai sako, kad jis tik susilpnino reglamentus, skirtus kovoti su klimato kaita, tausoti gamtinius išteklius ir skatinti oro ir vandens švarą.

Nors EPA, anot prezidento, peržiūri nustatytus standartus, iš tiesų agentūra buvo įpareigota peržiūrėti programą „WaterSense“ pagal 2018 m. Kongreso priimtą teisės aktą, kuriuo nurodoma patikrinti visus iki 2012 m. priimtus reglamentus. Tai reiškia, kad vyriausybė yra priversta peržiūrėti unitazų, maišytuvų ir čiaupų priedų, dušo galvučių, pisuarų ir drėkinimo valdiklių specifikacijas.

Pasak EPA, šie reglamentai apima 20 proc. mažesnį vandens sunaudojimą rezervuarų tipo tualetuose (lyginant su 1992 m. standartais) ir 32 proc. silpnesnį maksimalų vandens srautą maišytuvuose.

Turi reikšmės

Vyriausybė taip pat pažymėjo, kad vandens taupymas turi reikšmės – ypač vonios kambariuose, kuriuose sunaudojama daugiau nei pusė viso namuose sunaudojamo vandens. EPA sako, kad vidutinė šeima galėtų sutaupyti 380 dolerių per metus ir daugiau nei 65 litrus vandens per dieną, naudodama prietaisus, sertifikuotus pagal „WaterSense“ standartus.

Prezidentas teigė svarstantis skirtingus standartus valstijoms su skirtingu metiniu kritulių kiekiu.

„Galbūt kai kuriose zonose eisime kitu keliu, tarkim, dykumose, bet daugumoje valstijų yra tiek daug vandens, vadinamo lietumi, kad žmonės nežino, ką su juo daryti“, – kalbėjo prezidentas.

Kita vertus, 40 iš 50 valstijų vandens tinklų praneša, kad per artimiausią dešimtmetį vidutinėmis sąlygomis kai kuriose jų valstijų dalyse tikimasi vandens trūkumo, teigiama Vyriausybės atskaitomybės tarnybos 2014 m. ataskaitoje.

D. Trumpas panašiai yra skundęsis dėl prezidento Baracko Obamos nustatytų elektros energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų, o jo administracija anksčiau šį rudenį paskelbė, kad taisyklės bus atšauktos.

Prezidentas pasiskundė, kad dėl naujų energiją taupančių lempučių jis atrodo oranžinis.