Remiantis „Pew Research Center“ atliktos naujos apklausos, kurioje dalyvavo 18 šalių, rezultatais, silpnėja ne tik nuomonė, kad JAV yra pagrindinė sąjungininkė, bet vis daugiau žmonių Ameriką mato kaip „didžiausią grėsmę ateityje“. Net artimiausios supervalstybės kaimynės praranda pasitikėjimą sąjungos su JAV nauda.

Kanadoje laikančiųjų JAV svarbiausia sąjungininke skaičius sumažėjo nuo 54 proc. 2007 m. iki 46 proc. 2019 m. Per tą patį laikotarpį nuo 16 proc. iki 20 proc. padaugėjo manančiųjų, jog Amerika kelia didžiausią grėsmę šaliai. (Atkreipkite dėmesį, kad 2007 m. rodikliai, gauti besibaigiant George’o W. Busho ne itin nusisekusiai kadencijai, buvo vieni mažiausių, kalbant apie visuotinį pasitikėjimą ir palaikymą.) Meksikoje laikančiųjų Ameriką svarbiausia sąjungininke skaičius sumažėjo nuo 35 proc. iki 27 proc. Laikančiųjų JAV didžiausia grėsme – išaugo nuo 35 proc. iki rekordinių 56 proc.

Tyrimo rezultatai taip pat leidžia daryti prielaidą, jog JAV praranda pozicijas, ko gero, diplomatiniu požiūriu svarbiausioje srityje – rungtynėse su stiprėjančia Kinija dėl įtakos ir karinės galios.

