Honkongo vadovė prieš vizitą į Pekiną atsisakė suteikti protestuotojams naujų nuolaidų

Honkongo lyderė Carrie Lam antradienį, ruošdamasi savaitgalį išvykti vizito į Pekiną, atmetė galimybę suteikti naujų nuolaidų miesto prodemokratiniam judėjimui, nepaisydama skaudaus vyriausybės pralaimėjimo per vietos rinkimus ir taikios masinės eisenos.

Judėjimas, pirmadienį minėjęs pusmečio sukaktį, užgimė reaguojant į dabar jau apleistą vyriausybės mėginimą įteisinti ekstradiciją į žemyninę Kiniją, bet nuo to laiko peraugo į visuotinį maištą prieš Pekino valdžią.

Per retą policijos ir protestuotojų susirėmimų pertrauką miesto gatvėmis sekmadienį taikiai žygiavo apie 800 tūkst. žmonių, raginusių vyriausybę sureaguoti į jų penkis reikalavimus, įskaitant raginimą atlikti nepriklausomą tyrimą dėl policijos veiksmų, suteikti amnestiją suimtiesiems ir surengti visiškai laisvus rinkimus.

Miesto prokiniška vadovybė tvirtina, kad norint užmegzti prasmingą dialogą iš pradžių būtina nutraukti smurtą. Tačiau per antradienį surengtą spaudos konferenciją C. Lam atsisakė suteikti kitų nuolaidų, be ekstradicijos įstatymo projekto atsiėmimo.

„Jei dėl tam tikro reikalavimo mums tektų nepaisyti įstatymų... negalėčiau sutikti patenkinti tokių reikalavimų vien tam, kad įgyvendintume žmonių siekius“, – sakė ji.

C. Lam teigimu, suimtųjų amnestija būtų nesuderinama su teisės viršenybės dvasia. Nuo birželio Honkonge buvo areštuota per 6 tūkst. žmonių, iš kurių 40 proc. yra studentai.

„Kaip galėtume visiškai nepaisyti teisės viršenybės vien tam, kad patenkintume reikalavimus?.. Taigi, neturime jokio atsako, bet vis tiek norime išnagrinėti socialines problemas, kurias atspindi šie įvykiai, tikėdamiesi palengvinti gyventojų nuoskaudas“, – pridūrė ji.

Honkongo lyderė pažadėjo „išsamiai atsiskaityti“ apie padėtį mieste per šeštadienį numatytą eilinį tarnybinį vizitą Pekine, kur ji paprastai susitinka su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu (Si Dzinpingu).

Lapkričio pabaigoje miesto demokratijos šalininkų stovykla triumfavo per vietos rinkimus, kuriuos kritikai vadino referendumu dėl judėjimo, tačiau C. Lam ir jos kabinetas nenusileidžia.

Šią pusiau autonominę Kinijos teritoriją krečiantys didžiuliai, dažnai smurtiniai, protestai aptemdė stabilumu garsėjusio finansinio centro reputaciją bei įstūmė ją į nuosmukį.

Nors per pastarąsias dvi savaites susirėmimai aprimo, mieste tebetvyro įtampa: policininkai neutralizavo dvi savadarbes bombas, aptiktas netoli vienos mokyklos, o per naktinius reidus konfiskavo šaunamųjų ginklų, įskaitant pistoletą.