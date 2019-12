Ukraina ir Rusija užbaigė dvišales derybas dėl dujų tranzito nuo 2020-ųjų

Ukrainos valstybinė energetikos grupė „Naftogaz“ baigė dvišales derybas su Rusijos vyriausybės kontroliuojamu koncernu „Gazprom“ dėl dujų tranzito nuo 2020 metų ir yra pasirengusi trišalėms deryboms, tarpininkaujant Europos Komisijai, pranešė „Naftogaz“ vykdomasis direktorius Jurijus Vitrenka.

Pasak jo, dvišalėse derybose Europos Komisijos prašymu buvo apsvarstytos praeities ir dabartinio ieškinių Stokholmo tarptautiniame arbitraže sprendimo galimybės, nes „Gazprom“ įtraukė tai kaip sąlygą tranzitui pratęsti.

„Siekdami pademonstruoti konstruktyvumą pareiškėme, kad esame pasirengę apsvarstyti galimybę priimti iš „Gazprom“ gamtinių dujų kiekį, atitinkantį Stokholmo arbitražo jau priteistos skolos dydį. Be to, esame pasirengę atšaukti naujus ieškinius, tačiau tik tuo atveju, jei bus pasirašyta ilgalaikė tranzito sutartis“, – pareiškė J. Vitrenka.

„Dabar esame pasirengę grįžti prie trišalių derybų“, – pridūrė jis.

Rusijos energetikos ministras Aleksandras Novakas pabrėžė, jog Rusijos ir Ukrainos „dujų reikalai“ turi būti sprendžiami pirmiausia per teisminių ginčų sureguliavimą.

„Be to, dujų tranzitas per Ukrainą turi būti konkurencingas, palyginti su kitais maršrutais. Tuo atveju tranzitas per Ukraina bus išsaugotas“, – sakė S. Novakas.

„Gazprom“ tikisi konstruktyvios Ukrainos pozicijos sprendžiant įvairius sąveikos dujų sektoriuje klausimus, įskaitant dėl ekonomiškai pagrįstų Rusijos dujų tranzito per Ukrainą nuo 2020 metų sąlygų“, – teigiama Rusijos koncerno pranešime spaudai.

„Gazprom“ ir „Naftogaz“ sutartis dėl dujų tranzito baigs galioti šių metų pabaigoje, o dėl jos pratęsimo ar naujos pasirašymo šalims kol kas nepavyksta susitarti.

Kremlius šio mėnesio pradžioje skelbė, kad per gruodžio 9-ąją Paryžiuje numatytą vadinamojo „Normandijos ketverto“ susitikimą Rusijos ir Ukrainos prezidentai gali tiesiogiai aptarti rusiškų dujų tranzito per Ukrainą ir jų tiekimo jai juo 2020-ųjų perspektyvas, „jei probleminiai klausimai iki tol nebus išspręsti darbiniu lygiu“.