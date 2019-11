Incidentas įvyko vienoje iš parduotuvių – „Hudson's Bay“, populiariausioje miesto apsipirkimo gatvėje, kurioje „Juodąjį penktadienį“ buvo gausu pirkėjų, įtariamasis paspruko. Policija ieško 45-50-ies metų užpuoliko, vilkinčio pilku sportiniu kostiumu.

Kol kas nepranešama, kiek žmonių buvo sužeista ir koks buvo užpuoliko motyvas.

„Keli sužeisti per subadymo incidentą Didžiojo Turgaus gatvėje Hagoje. Įvykio vietoje dirba specialiosios tarnybos“, – sakoma policijos „Twitter“ žinutėje.

Vėliau policija nurodė, kad trys žmonės buvo sužeisti per numanomą išpuolį, įvykdytą Europos miestuose tvyrant padidėjusiai įtampai dėl anksčiau penktadienį įvykusio įtariamo teroristinio subadymo Londone, pareikalavusio dviejų žmonių gyvybių.

Olandų naujienų agentūra ANP citavo šaltinius, sakiusius, kad „nebuvo kalbų apie teroro motyvą“, bet kol kas jokios prielaidos nėra patvirtintos.

Prie policijos užtvarų įvykio vietoje susirinko nemažai žmonių. Incidentas įvyko gatvėje, kurioje pirkėjai anksčiau medžiojo „Juodojo penktadienio“ nuolaidas, pasakojo vienas naujienų agentūros AFP korespondentas.

Virš gatvių skraidė policijos sraigtasparniai; atvažiavo kelios greitosios pagalbos mašinos. Žmonės buvo subadyti netoli Nyderlandų parlamento rūmų. Hagoje yra įsikūrusi šalies vyriausybė ir kai kurios tarptautinės organizacijos.

