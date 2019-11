Kaip informavo Europos Viduržemio jūros seismologijos centras, požeminis smūgis, kurio epicentras buvo apie 34 km į šiaurės vakarus nuo Tiranos, užfiksuotas ankstyvosiomis antradienio valandomis. Sostinės gyventojai, pajutę drebėjimą, puolė bėgti iš savo namų, pranešė naujienų agentūros AFP korespondentas.

„Padaryta didelės žalos“, – AFP sakė Gynybos ministerijos atstovas Albana Qajahajus.

Duresyje sugriuvo trijų aukštų viešbutis, o dar vienam pastatui miesto centre padaryta didelės žalos.

Apie drebėjimo padarytą žalą pranešama ir už 30 km nuo Tiranos esančioje Tumanėje.

CNN skelbia, kad sužeista mažiausiai 140 žmonių.

Albanijoje antradienio paryčiais mirė pusamžis vyras, kuris pasidavęs panikai iššoko iš pastato, kai šalį supurtė 6,4 balo žemės drebėjimas, pranešė Gynybos ministerija.

Incidentas įvyko Kurbine šiaurės vakarų Albanijoje, nurodė ministerijos atstovai. Požeminio smūgio židinys glūdėjo maždaug už 34 km į šiaurės vakarus nuo sostinės Tiranos. Sostinės gyventojai, pajutę drebėjimą, puolė bėgti iš savo namų.

Šis žemės drebėjimas taip pat buvo juntamas visame Balkanų regione, įskaitant už beveik 700 km esantį Serbijos Novi Sado miestą, skelbiama vietos žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose.

Kiek vėliau buvo užfiksuoti keli pakartotiniai smūgiai, stipriausias iš jų buvo 5,3 balo, nurodė Europos Viduržemio jūros seismologijos centras.

Tą patį Albanijos regioną rugsėjį buvo sukrėtęs 5,6 balo žemės drebėjimas, kuris, pareigūnų tvirtinimu, buvo galingiausias per pastaruosius 20–30 metų.

Balkanų regione seisminė veikla yra gana aktyvi, ten dažnai įvyksta žemės drebėjimų.

