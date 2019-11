Teismas: Nyderlandai neprivalo padėti namo sugrįžti IS narių vaikams ir moterims

Nyderlandų vyriausybė neprivalo padėti sugrįžti į tėvynę iš stovyklų Sirijos šiaurės rytuose moterims, kurios prisijungė prie teroristinės „Islamo valstybės“ (IS) organizacijos, ir jų vaikams. Tokį sprendimą paskelbė penktadienį Hagos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs Užsienio reikalų ministerijos ir Saugumo ir teisingumo ministerijos ieškinį.

Kaip pažymima verdikte, „teisėjai neturi kištis į šį klausimą, nes šioje konkrečioje situacijoje vyriausybė ir parlamentas turi atsižvelgti į politines aplinkybes“.

Anksčiau Hagos apygardos teismas, išnagrinėjęs 23 motinų paduotą ieškinį, nusprendė, jog valdžia turi dėti pastangas, kad į Nyderlandus būtų grąžinti jų 56 vaikai, esantys dviejose stovyklose Sirijos teritorijoje. Su vaikais turėjo grįžti ir motinos, nes Sirijos valdžia neleidžia vaikams išvykti be motinų.

Nyderlandų vyriausybė atsisako prisidėti prie jų grąžinimo, kadangi moterys savo noru pateko į IS kontroliuojamas teritorijas ir šitaip skatino teroristinės grupuotės veiklą. Be to, ji laiko kelių dešimčių vaikų ir moterų išgabenimo iš regiono operaciją pernelyg pavojinga.