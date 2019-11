Putinas sukritikavo „keistus“ Europos planus vartoti mažiau dujų

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį sukritikavo Europos šalių raginimus mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, teigdamas, kad dėl tokių minčių žmonija galėtų vėl pradėti gyventi urvuose.

Kalbėdamas per investicijų forumą Maskvoje V. Putinas taip pat užsipuolė skalūnų dujų gavybą, pavadindamas ją nešvaria ir kenksminga aplinkai. Prezidento teigimu, Rusija – pasaulio viena didžiausių dujų gamintojų – niekada nenaudos šios technologijos.

Paprašytas pakomentuoti Europos žingsnius naudoti mažiau dujų, kurių didžiąją dalį jai parūpina Rusija, V. Putinas atsakė: „mano nuomone, niekinti tokį švarų angliavandenilį kaip dujos yra visiškai keista“.

Praėjusią savaitę už investicijas atsakinga Europos Sąjungos institucija paskelbė, kad nuo 2022 metų nebefinansuos iškastinio kuro, įskaitant dujas, projektus.

„Kai žmonės išsako tokias idėjas, pradedu manyti, kad žmonija vėl galėtų atsidurti urvuose“, – kalbėjo V. Putinas.

Rusijos prezidentas teigė, kad „atsižvelgiant į tai, kokios yra dabartinės technologijos, be angliavandenilių, be branduolinės energijos, be hidroelektrinių žmonija tiesiog negali išgyventi, negali išsaugoti savo civilizacijos“.

Jis gyrėsi, kad Rusija turi energijos balansą, kuris yra „vienas žaliausių pasaulyje“, nes šalyje palyginti intensyviai naudojamos dujos ir hidroelektrinės.

Kita vertus, daugelyje valstybių uždrausta, bet JAV klestinti skalūnų dujų gavyba pasitelkiant hidraulinį ardymą yra „nė kiek neperdedant barbariška“ praktika, pareiškė V. Putinas.

Pasak jo, tokių išteklių gavyba „naikina ekologiją“.

„Kai kuriuose vietovėse, kur išgaunama skalūnų nafta žmonėms iš čiaupų teka ne vanduo, o juoda pliurza“, – pridūrė V. Putinas. – Tokia gavyba, nepaisant visų galimų ekonominių pranašumų, mums nereikalinga, mes niekada jos nesiimsime.“