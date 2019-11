Incidentas įvyko lapkričio 19 d., apie 19 val. vietos laiku, netoli Šarlotenburgo rūmų esančioje ligoninėje, kur F. fon Weizsackeris skaitė paskaitą.

Jį užpuolė nenustatytas vyras ir dūrė peiliu. Tarp paskaitos klausytojų buvo policininkas, kuris pabandė sustabdyti užpuoliką, tačiau pats buvo sunkiai sužeistas.

Policijos pareigūnai sulaikė įtariamąjį ligoninės teritorijoje, jo motyvai nežinomi.

R. fon Weizsackeris buvo Vokietijos prezidentas 1984–1994 m., priklausė Krikščionių demokratų sąjungai.

In einem #Charlottenburg|er #Krankenhaus wurden 2 Personen bei einer Gewalttat schwer verletzt. 1 Person verstarb trotz Reanimation noch an der Einsatzstelle, die 2. Person kam mit #Notarzt|begleitung in ein Krhs.

Mehrere Personen wurden von #Notfallseelsorge|rn betreut.#PSNV pic.twitter.com/izEttO0lf0