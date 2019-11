Dvi transporto priemonės įkrito į sraunią Tarno upę, pirmadienį sugriuvus tiltui tarp Mirpua prie Tarno ir Besjero miestų, už 30 km į šiaurę nuo Tulūzos. Nelaimė įvyko neatlaikius tiltą laikiusiems trosams.

Žuvo sunkvežimio vairuotojas ir 15 metų paauglė. Dar penki žmonės – du gelbėtojai ir trys vietos gyventojai, mėginę gelbėti aukas – sunkiai susižeidė.

Ant tilto užvažiavęs sunkvežimis svėrė daugiau kaip 50 t, nors tilto keliamoji galia buvo 19 t, spaudos konferencijoje sakė prokuroras Dominique'as Alzeari.

„Tai, kad ši sunki transporto priemonė užvažiavo ant tilto,... šiuo metu atrodo tiesioginė ir akivaizdi nelaimės priežastis“, – nurodė jis.

Aukštutinės Garonos departamento taryba informavo, kad 19 tonų keliamosios galios tiltas, pastatytas 1931 metais ir renovuotas 2003-aisiais, buvo „kruopščiai“ patikrintas 2017 metais, bet tąsyk „jokių struktūrinių defektų“ nerasta.

Praeitais metais vizualiai patikrinus 155 metrų ilgio ir apie 6,5 metro pločio tiltą taip pat neaptikta jokių problemų, sakoma Aplinkos ministerijos pranešime.

