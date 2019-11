„Turkija, kaip visi žino, yra puiki NATO sąjungininkė ir Jungtinių Valstijų strateginė partnerė viso pasaulio mastu, – sakė jis. – Aš tikiuosi, kad mums ir toliau pavyks rasti bendrą dialogą, koordinuoti bendrus tikslus ir puoselėti gyvybiškai svarbius mūsų šalies interesus bei stabilią mūsų tautų draugystę“.

Neįtikėtinas meilikavimas iš lūpų žmogaus, kuris vos prieš mėnesį rašė tviteryje: „Kaip jau esu griežtai pasakęs, ir dabar noriu pakartoti: jeigu Turkija įgyvendins ką nors, ką dėl savo didžios ir neprilygstamos išminties laikyčiau ribų peržengimu, aš visiškai sužlugdysiu ir sunaikinsiu Turkijos ekonomiką (tą jau esu daręs!) Jie privalo, Europa ir kiti, būti budrūs...“.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...