Berlyno policija sulaikė sirą, įtariamą išpuolio planavimu

Vokietijos sostinės Berlyno policija antradienį sulaikė išpuolio planavimu įtariamą 37 metų amžiaus sirą, pranešė Berlyno prokurorai.

Kaip pranešama, įtariamasis pirko chemines medžiagas bombos gamybai ir taip pat ieškojo internete informacijos apie sprogmenų gamybą. Vyras 2019 rugpjūtį pirko acetoną, o kitą mėnesį įsigijo vandenilio peroksido tirpalo. Abi šios medžiagos yra reikalingos pagaminti sprogiam triacetono triperoksidui (TATP).

Prokurorų teigimu, sulaikytasis, be kita to, per susirašinėjimo programėlę „Telegram“ bendravo su kitais įtariamais islamistais, jie keitėsi informacija apie ginklų ir sprogmenų gamybą.

Pastaraisiais metais Vokietijoje buvo surengti keli išpuoliai, už kuriuos atsakomybę prisiėmė vadinamoji „Islamo valstybė“ (IS), dėl to Vokietijos policija išlieka budri. Pražūtingiausias iš jų buvo įvykdytas 2016 metais – 23 metų tunisietis surengė išpuolį Berlyne Kalėdų mugės metu. Jis vogtu sunkvežimiu rėžėsi į žmones. Išpuolio metu žuvo 12 žmonių.