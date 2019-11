Honkongo policija žada naudoti tikrus šovinius, jeigu aktyvistai turės mirtinus ginklus

Honkongo policija pirmą kartą perspėjo, kad ji naudos tikrus šovinius, demokratinių reformų reikalaujantiems protestuotojams šaudžius iš lanko ir mėčius Molotovo kokteilius pareigūnų apgultame universiteto miestelyje.

Protestai Honkonge tęsiasi nuo birželio, didelei daliai gyventojų liejant įniršį dėl Kinijos vykdomo laisvių naikinimo.

Pekinas ne kartą perspėjo, kad netoleruos demonstracijų. Honkonge tvyro nerimas, kad neramumams malšinti Kinija į miestą gali atsiųsti kariuomenę.

Per protestų laikotarpį policija iš viso pašovė tris protestuotojus, tačiau visi šie incidentai įvyko per chaotiškus susirėmimus gatvėse ir be jokio perspėjimo.

Per pastarąją dieną protestuotojai pašovė policininką lanku ir apmėtė pareigūnus Molotovo kokteiliais.

Susirėmai kilo prie Honkongo politechnikos universiteto miestelio, kur protestuotojai sukėlė didelius gaisrus, siekdami sustabdyti numanomą pareigūnų prasiveržimą.

Policija pareiškė, kad universiteto miestelis yra riaušių vieta. Už riaušes gali grėsti dešimt metų nelaisvės.

Pareigūnai uždarė išvykimo iš miestelio taškus, o atstovas spaudai Louis Lau (Luis Lau) pirmadienį vietos laiku perspėjo protestuotojus tiesioginėje transliacijoje feisbuke.

„Raginu riaušininkus nenaudoti Molotovo kokteilių, strėlių, automobilių ar bet kokių kitų mirtinų ginklų policijos pareigūnų puolimui“, – kalbėjo L. Lau.

„Jeigu jie tęs tokius pavojingus veiksmus, neturėsime kito pasirinkimo kaip tik naudoti minimalią jėgą, įskaitant tikrus šovinius, kad atsakytume ugnimi“, – pridūrė jis.

Policija nurodė, kad vėlų sekmadienio vakarą ėmė šaudyti į automobilį, važiavusi į pareigūnų liniją netoli miestelio, tačiau jis apsisuko ir pabėgo.

Protestuotojai miestelyje iki šiol atrodo ryžtingi.

„Bijau. Nėra kelio atgal. Viskas, ką galiu daryti, tai kovoti iki pabaigos“, – sakė vienas protestuotojas, prisijungęs prie barikados prieš universiteto pastatą.

„Mums reikia bazės, kad laikytume savo įrangą ir galėtume pailsėti naktį prieš dar vieną mūšį ryte“, – naujienų agentūrai AFP teigė kitas aktyvistas, 23-ių Kasonas.

Sekmadienį aktyvistai sustabdė policijos bandymus įsiveržti į politechnikos universiteto studentų miestelį. Jie šaudė akmenimis iš savadarbių katapultų nuo universiteto stogo.

AFP reporteris miestelyje pastebėjo miestelyje patruliuojančių kaukėtų šaulių būrį, dalis jų nešėsi sportinius lankus.