Honkonge protestuotojai vėl susirėmė su policija, strėle sužeistas pareigūnas

Protestuotojams Honkonge sekmadienį vėl susirėmus su policija, buvo strėle sužeistas policijos pareigūnas.

Policininkas buvo sužeistas į koją ir nuvežtas į ligoninę.

Sekmadienį susirėmimai vyksta prie politechnikos universiteto miestelio, kuris virto taktiką keičiančio ir kuo didesnį chaosą mieste sukelti siekiančio prodemokratiško judėjimo baze.

Policija prieš aktyvistus naudoja ašarines dujas ir vandens patrankas. Protestuotojai savo ruožtu mėto plytas į darbuotojus, valančius prie universiteto blokuotus kelius.

Honkongo administracija pranešė, jog pirmadienį, lapkričio 18-ąją, saugumo sumetimais bus uždarytos mokyklos ir vaikų darželiai. Tęsiantis protestams, šios įstaigos nedirba jau kelias dienas.

Masiniai protestai Honkonge prasidėjo vasarą reaguojant į dabar jau atšauktą ekstradicijos įstatymo projektą, kuris būtų leidęs Honkongo gyventojams stoti prieš teismą žemyninėje Kinijoje, kur, kaip teigia kritikai, būtų varžomos jų teisės.

Nuo to laiko demonstracijos, per kurias kartais vis prasiveržia smurtas, peraugo į platų judėjimą, kurio šalininkai reikalauja, be kita ko, imtis demokratinių reformų mieste ir ištirti įtariamą policijos įgaliojimų viršijimą.

Lapkričio pradžioje, kai per vieną iš protesto akcijų žuvo 22 metų studentas, antivyriausybinis judėjimas įgavo dar didesnį mastą.

Protestuotojai ėmė statyti įtvirtinimus keliuose universitetuose, kuriuos pasirinko savo bazėmis. Iš daugumos universitetų jie jau pasitraukė, tačiau padėtis politechnikos universitete tebėra įtempta.

Politechnikos universitetas yra įsikūręs Honkongo centre ir yra arti kelių svarbių transporto mazgų.

Tuo tarpu socialiniuose tinkluose platinamas raginimas pirmadienį pratęsti „aušros akciją“.

„Atsikelkime anksti, tiesiogiai nusitaikykime į režimą ir spauskime ekonomiką, kad padidintume spaudimą“, – rašoma kvietime.