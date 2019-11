Honkongas po masinių neramumų savaitės pradeda valyti gatves

Po masinių neramumų savaitės, per kurią didesnių demokratinių laisvų Honkonge reikalaujantys protestuotojai pakeitė taktiką, kad sukeltų dar didesnį chaosą, miesto tarnybos ir gyventojai šeštadienį pradėjo valyti gatves.

Tvarkyti gatvių susirinko šimtai miesto valdžios rėmėjų. Prie jų prisidėjo ir Kinijos liaudies išlaisvinimo armijos kariškiai, nors jie retai kada išleidžiami už kareivinių ribų, kad įtampa mieste dar nepadidėtų.

Kiek anksčiau protestuotojai Honkonge pakeitė taktiką: jie pradėjo dažniau iš plytų, baldų, šiukšlių konteinerių ir plieno užtvarų statyti barikadas pagrindiniuose keliuose ir sankryžose ir rengti protestus skirtingose Honkongo vietose, siekdami priversti policijos pajėgas išsisklaidyti. Nevengiama ir vandalizmo aktų.

Dėl protestų kampanijos galiausiai sutriko traukinių eismas, buvo uždarytos mokyklos ir prekybos centrai ir atšaukta nemažai tarptautinių renginių, įskaitant verslo, sporto ir kultūros renginius.

Masiniai protestai Honkonge prasidėjo vasarą reaguojant į dabar jau atšauktą ekstradicijos įstatymo projektą, kuris būtų leidęs Honkongo gyventojams stoti prieš teismą žemyninėje Kinijoje, kur, kaip teigia kritikai, būtų varžomos jų teisės.

Nuo to laiko demonstracijos, per kurias kartais vis prasiveržia smurtas, peraugo į platų judėjimą, kurio šalininkai reikalauja, be kita ko, imtis demokratinių reformų mieste ir ištirti įtariamą policijos įgaliojimų viršijimą.