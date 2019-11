Miesto aviacijos departamentas pranešė, kad atšaukta 440 skrydžių į oro uostą ir iš jo.

Nė vienas iš 38 keleivių ir įgulos narių, skridusių bendrovės „Envoy Air“ lėktuvu iš Grinsboro, Šiaurės Karolinos, nenukentėjo. Lėktuvas nuslydo nuo tako pirmadienį 7 val. 45 min. vietos (15 val. 45 min. Lietuvos) laiku.

.@AmericanAir: “After landing, American Eagle flight 4125,operated by Envoy Air, slid off the runway due to icy conditions at Chicago O’Hare. No injuries reported.All 38 passengers and 3 crew members were deplaned from the aircraft and are now safely back in the terminal.” #ABC11 pic.twitter.com/ijFecAlsSl