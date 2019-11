Junckeris paguldytas į ligoninę sudėtingai operacijai

Kadenciją baigiantis Europos Komisijos pirmininkas Jeanas Claude‘as Junckeris paguldytas į ligoninę, kur jam bus atlikta sudėtinga operacija.

Aneurizmos operacija planuojama antradienį, pranešė J. C. Junckerio atstovė. Aneurizma yra nenormalus kraujagyslės dalies išsiplėtimas. Išsiplėtusi arterijos sienelė bet kada gali plyšti. Tokiu atveju kyla pavojus nukraujuoti. Tačiau rizikinga gali būti ir operacija.

64-erių J. C. Junckeris Europos Komisijos pirmininko pareigas oficialiai baigė eiti spalio 31-ąją. Tačiau jis ir toliau laikinai vykdo pareigas, nes jo įpėdinės Ursulos von der Leyen Komisija dar nėra visiškai suformuota. Trims šalims teko nominuoti naujus kandidatus, nes pasiūlytus pretendentus Europos Parlamentas atmetė.

J. C. Junckeris praeityje ne kartą turėjo sveikatos problemų. Rugpjūtį jis dėl skubios tulžies pūslės operacijos buvo priverstas nutraukti atostogas. Po to jis kelias dienas ilsėjosi savo gimtajame Liuksemburge ir tada sugrįžo į darbą Briuselyje. J. C. Junckeris ne kartą skundėsi ir išialgija (sėdimojo nervo skausmais).