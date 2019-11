Buvęs Jungtinės Karalystės kariuomenės karininkas vadovavo labdaros organizacijai „Mayday Rescue“, kuri treniravo „Sirijos civilinės gynybos“ narius, arba „Baltuosius šalmus“. J. Le Mesurier svariai prisidėjo prie „Baltųjų šalmų“ įsteigimo Turkijoje 2013 m.

Už nuopelnus vyras buvo apdovanotas Britanijos imperijos ordinu. Vos prieš tris dienas nuo vyro mirties Rusijos užsienio reikalų ministerija „Twitter“ žinutėje apkaltino J. Le Mesurier šnipinėjimu. Mirties priežastis kol kas neatskleidžiama, tačiau Turkijos žiniasklaida paskelbė, kad vyras galėjo iškristi iš savo buto balkono.

„J. Le Mesurier šeimos nariai mums pranešė apie jo mirtį“, – „The Independent“ sakė „Baltųjų šalmų“ vadas Raedas al Salahas.

„Perskaitėme, kad policija kūną rado prie jo namų Stambule. Šiuo metu atliekamas tyrimas, ir kol kas policijos pareigūnai nepateikė jokių išvadų. Laukiame jų ataskaitos“, – pridūrė jis.

R. al Salahas teigė, jog ši žinia „sukrėtė“ „Baltųjų šalmų“ bendruomenę.

#Zakharova: The White Helmets’ co-founder, James Le Mesurier, is a former agent of Britain’s MI6, who has been spotted all around the world, including in the #Balkans and the #MiddleEast. His connections to terrorist groups were reported back during his mission in #Kosovo. pic.twitter.com/Fa7JTuP39Z