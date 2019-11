Trumpas jaunesnysis naujoje provokuojančioje knygoje gina savo tėvą

JAV prezidento sūnus Donaldas Trumpas jaunesnysis antradienį išleido provokuojančią knygą, kurioje koneveikia kairiuosius, ir prisipažino užsikrėtęs politikos virusu, todėl ateityje galbūt dalyvausiąs rinkimuose.

Knygoje „Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence US“ D. Trumpo sūnus įnirtingai gina savo tėvą ir užsipuola pagrindinės srovės žiniasklaidą bei politinius oponentus, įskaitant Hillary Clinton.

„Kairiųjų elitas nenori, kad šią knygą skaitytumėt!“ – skelbia anotacija elektroninės prekybos milžinės „Amazon“ puslapyje.

D. Trumpas jaunesnysis 300 puslapių knygą dedikuoja „apgailėtiniems“ žmonėms, aiškiai įgeldamas H. Clinton, kuri taip apibūdindavo D. Trumpo šalininkus per 2016 metų prezidento rinkimų kampaniją.

Knyga greit iškilo į trečią vietą „Amazon“ bestselerių sąraše, kai prezidentas pirmadienį paragino 66,5 mln. savo tviterio sekėjų užsisakyti po egzempliorių.

„Puiki nauja knyga, kurią labai rekomenduoju VISIEMS paskaityti“, – rašė D. Trumpas.

41 metų D. Trumpas jaunesnysis, garsėjantis tulžingais išpuoliais prieš tradicinę žiniasklaidą, įskaitant laikraščius „The New York Times“ ir „The Washington Post“, knygoje kaltina socialinius tinklus bandymais cenzūruoti jį ir kitus konservatorius.

Nusitaikydamas į „Facebook“, „Instagram“ ir „Twitter“ jis rašo, kad „šis „šešėlinis blokavimas“ (angl. shadow banning) prilygsta visiškam žodžio laisvės nuslopinimui“ ir kad „tam negalima leisti tęstis“.

Nors iš keturių jau suaugusių prezidento vaikų politiškiausia buvo laikoma Ivanka Trump, kuri yra Baltųjų rūmų patarėja, D. Trumpas jaunesnysis antradienį užsiminė, kad vieną dieną gali susigundyti dalyvauti rinkimuose.

„Nieko neatmetu. Šiuo metu man patinka agitavimo dalis. Iš tiesų mėgaujuosi kai kuriais tos kovos dalykais“, – interviu televizijai CBS sakė jis.

„Man patinka išeiti ir būti su realiais žmonėmis, matyti, kaip mano tėvas ir jo politika keičia jų gyvenimus, – sakė D. Trumpas jaunesnysis. – Šiuo metu esu suinteresuotas, kad mano tėvas laimėtų 2020 metų [rinkimus]. Visais kitais dalykais rūpinsimės vėliau.“

Naująją jo knygą išleido garsi konservatyvių knygų leidykla „Center Street“.

Autorius savo knygas vėliau antradienį pasirašinės „Barnes and Noble“ knygyne Manhatane.

Prezidentas yra išleidęs kelias knygas, kurių garsiausia yra 1987 metų „Trump. Sandorio menas“ (Trump: The Art of the Deal), tapusi vienu iš „The New York Times“ bestselerių.