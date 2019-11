Sklando gandai, kad antradienį per privatų Respublikonų partijos labdaros renginį JAV prezidentas ir vėl prarado savitvardą ir nenulaikė liežuvio už dantų.

Pirmiausia jis leidosi prisiminimų takais ir garsiai susimąstė, kodėl ir kokiomis aplinkybėmis buvo pašautas respublikonas iš Luizianos Steve‘as Scalise‘as. Ir tada pasakė į istoriją pateksiantį sakinį: „Scalise‘o žmona tą dieną, kai sutikau ją ligoninėje, jau buvo išverkusi visas ašaras... Noriu pasakyti, kad tikrai ne visos žmonos taip reaguotų, bent jau maniškė tikrai ne“.

Galima tik spėti, kad tai buvo dar vienas D. Trumpo pokštas. Tik netrukus šią mintį imta interpretuoti tiek daug skirtingų būdų, nes, panašu, žmonės laukia nesulaukia, kada galės pasidalinti savo įžvalgomis apie Amerikos prezidento ir šalies pirmosios ponios santykius, rašo Poppy Noor.

Galbūt jis norėjo pasakyti, kad Melania Trump jo taip stipriai nekenčia, kad netgi neverktų per jo laidotuves. O galbūt jis norėjo akcentuoti, kad jų gyvenime jau būta tiek daug skausmingų išgyvenimų, jog tų ašarų paprasčiausiai nebelikę? O gal tiesiog norėjo nuoširdžiai pajuokauti? Kas žino. Ir žinoma, tai jau ne pirmasis kartas, kai prezidento santuoka pakursto diskusijas.

„The Guardian“ siūlo prisiminti ankstesnius atvejus.

Kartais meilė krečia labai keistus dalykus. O žinote, kas krečia dar keistesnius dalykus? O gi pirmosios Jungtinių Valstijų ponios rankos. Trumpai tariant, moteris labai dažnai viešumoje atsisako laikytis už rankų su savo teisėtu vyru. Kartais pasielgia suktai ir leidžia gerą sekundę ranką palaikyti, o tada ją demonstratyviai paleidžia. Yra buvę, jog pasiduoda pagundai pasielgti dar grubiau – kaip kad buvo valstybinio vizito į Tel Avivą metu.

a very short story about two people holding hands pic.twitter.com/m2i7pn5a6d

O kur dar liūdnai pagarsėjęs incidentas su garsiaisiais D. Trumpo plaukais iš kelionės po Romą.

Melania deploys a stratgeic & well-timed hair move to avoid the tiny hand of a perv as Trump arrives in Rome. pic.twitter.com/wIcWLspRh9