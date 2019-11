Ukraina prašo NATO suteikti jai išplėstinių galimybių partnerystės dalyvės statusą

Už Ukrainos Europos ir euroatlantinės integracijos klausimus atsakingas vicepremjeras Dmytro Kuleba penktadienį paskelbė, kad Kijevas kreipėsi į NATO prašydamas suteikti šaliai išplėstinių galimybių partnerystės dalyvės statusą.

„Per [NATO generalinio sekretoriaus Jenso Stoltenbergo] vizitą [Kijeve] Ukraina kreipėsi į Šiaurės Atlanto aljansą su prašymu pereiti į naują bendradarbiavimo lygį ir suteikti Ukrainai išplėstinių galimybių partnerystės dalyvės statusą“, – sakė vicepremjeras per Kijeve surengtą spaudos konferenciją.

D. Kulebos teigimu, partnerystė Ukrainai, be kita ko, suteiktų galimybę išplėsti bendradarbiavimą žvalgybos srityje. Be to, šalių-partnerių atstovai gali užimti postus NATO būstinėje arba Aljanso struktūrose.

Vicepremjeras pabrėžė, kad išplėstinių galimybių programa nėra veiksmų plano dėl narystės NATO pakaitalas.

„Mes labai tikimės, kad Aljansas priims teigiamą sprendimą dėl mūsų iniciatyvos“, – pridūrė D. Kuleba.